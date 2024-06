A volte un bel film romantico è proprio quello che ci vuole per sognare e rilassarsi davanti alla tv dopo una giornata di lavoro, siete d’accordo? Se la risposta è sì, alle 21.20 di Martedì 4 Giugno non mancate di sintonizzarvi su Rai Due, per vedere Gemelli, cucina e amore, una pellicola sentimentale diretta da Jonathan Wright nel 2021. Nulla di particolarmente originale in realtà, la classica commedia leggera basata sugli equivoci, ma comunque piacevole. E’ una prima tv. Di seguito tutte le curiosità da sapere sul suo conto.

Gemelli, cucina e amore: la trama in breve e il cast

Il giovane americano Josh è un cuoco di provincia fratello gemello di Julian, uno chef stellato molto famoso. Spacciandosi per quest’ultimo, l’uomo partecipa ad una gara di cucina a Malta spacciandosi per il celebre fratello. Fra lui e Meg, membro della giuria, nasce un feeling speciale, solo che lei crede che sia Julian…

Questo il cast principale: Jeremy Jordan, Jessica Lowndes, Callum Blue, Edward De Gaetano e Michelle Martin.

Le curiosità sul film

Non perdetevi queste curiosità su Gemelli, cucina e amore: