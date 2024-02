Gazzelle in gara a Sanremo 2024 con “Tutto qui”, un brano che parla d’amore con nostalgia e malinconia, ma racchiude anche la speranza e la voglia di futuro. Scopriamo di più sul giovane cantautore romano e sulla canzone sanremese.

Chi è Gazzelle, il cantante di “Tutto qui”?

“Un giovane vecchio, un sognatore senza illusioni, un nostalgico che guarda al futuro“, sono questi gli aforismi che potremmo usare per descrivere Gazzelle, il giovane cantautore romano quest’anno tra i Big alla 74° edizione del Festival di Sanremo. Ma chi si nasconde dietro lo pseudonimo Gazzelle?

All’anagrafe Flavio Bruno Pardini, è un giovane cantautore romano di 32 anni. Appassionato di musica fin dalla gioventù, Flavio comincia a suonare e cantare in vari locali di Roma dall’età di 22 anni. Nel 2016 arriva il suo disco d’esordio – Superbattito – che gli fa raggiungere la notorietà.

Con all’attivo 3 album pubblicati e diversi singoli di successo come Sayonara, Destri e Sopra, Gazzelle ha partecipato a X Factor 2021 con Fottuta canzone, l’11 novembre 2021.

Lo scorso dicembre Amadeus ha annunciato che l’artista sarà tra i 27 Big in gara al Festival di Sanremo 2024. Sul palco dell’Ariston l’artista romano canterà “Tutto qui”. Scopriamo qualcosa di più sulla canzone sanremese. Con alle spalle 24 dischi d’oro, 22 dischi di platino, più di un miliardo di stream che contano le sue canzoni, e uno stadio Olimpico all’attivo la scorsa estate, la kermesse canora rappresenta una ulteriore conferma dei tanti traguardi già raggiunti in sette anni di carriera.

Gazzelle canta “Tutto qui” a Sanremo 2024, significato della canzone

In “Tutto qui” Gazzelle canta la nostalgia, un sentimento da sempre presente nei brani dell’artista, ma soprattutto porta se stesso e la complessità dell’amore. La canzone racchiude quella consapevolezza di poter essere felici con il senno di poi.

Il cantautore romano 34enne ha dichiarato che il brano racchiude tutta la sua nostalgia per altri tempi, per altri luoghi, per vite non vissute. La nostalgia come compagno di viaggio ineluttabile e il suo Indie pop, racconta amori e solitudine, fragilità e paure. Gazzelle si definisce un ipersensibile che non riesce a trovare motivi per essere ottimista. Ammette “ho una ragazza, una famiglia, gli amici, una casa, ma felice felice.. boh”.

Gazzelle “Tutto qui”, testo della canzone

Lo so che sei stanca

Lo sono anche io

Sembriamo due panda

Amore mio

Ed ogni mattina ti svegli e pensi

“Boh, chissà com’è che oggi tutte a me”

Ma chiamami quando riatterri sul mondo perché

Mi stringo un po’ e sposto un po’ di me

Vorrei guardare il passato con te

Addosso al muro col proiettore

Viverlo insieme un minuto anche tre

Scappare per un po’ da Roma Nord

Lo sai che sei matta, lo sono anche io

Hai perso la calma appresso al mio

Cuore che tutte le notti fa

– Ah

E sai com’è mi sa che centri te

Ma chiamami quando ripasserai da casa mia

Che scendo un po’ o sali tu da me

Vorrei guardare il passato con te

Addosso al muro col proiettore

Viverlo insieme un minuto anche tre

Scappare per un po’ da Roma Nord

(da Roma Nord)

Perché perché perché perché ogni tanto è giusto stare anche così

Con il terrore sai di perdersi

E questa vita non impara mai

Ma domani domani domani potremmo anche ridere

O almeno sorridere

Tutto qui

Vorrei guardare il soffitto con te

Stesi sul letto col raffreddore

Chiudere gli occhi e vedere com’è

Chiudere gli occhi e vedere com’è.

Gazzelle, serata delle cover Sanremo 2024

L’artista romano ha deciso di “pescare in casa” per la serata dei duetti ’24. Il prossimo 9 febbraio sarà infatti Fulminacci a duettare con Gazzelle sulle note di “Notte prima degli esami”, il celebre brano di Antonello Venditti.

Gazzelle ha ammesso di aver scelto il cantautore romano dalle musicalità indie e dai testi poetici in nome dell’amicizia che li lega da anni e delle collaborazioni passate. I due cantanti hanno infatti già collaborato a Milioni, pezzo contenuto nell’album Dentro di Gazzelle, uscito nel 2023.