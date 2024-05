Noto al grande pubblico per aver ricoperto il ruolo di insegnante ad Amici, Garrison Rochelle ha trovato una nuova dimensione. Il ballerino è attualmente impegnato in teatro nello spettacolo “Fame- Saranno Famosi” diretto da Luciano Cannito. Qualche volta però Garrison è tornato a fare capolino negli studi di Amici per giudicare qualche sfida di danza. Ieri, in occasione della presentazione del libro di Alessandra Celentano “Chiamatemi maestra”, abbiamo incontrato Garrison Rochelle. Il ballerino era stato chiamato dalla temibile insegnante per moderare l’incontro. Fu proprio Garrison anni fa a far conoscere Alessandra Celentano a Maria De Filippi che la volle ad Amici.

Garrison Rochelle, intervista all’ex insegnante di Amici

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Garrison Rochelle che ci ha parlato del suo rapporto con Alessandra Celentano: “Con Alessandra siamo amici da oltre quarant’anni. Ho letto il libro questa mattina e sono rimasto colpito quando mi sono accorto che mi aveva dedicato un intero capitolo. Mi sono commosso. Per me Alessandra è famiglia, ci siamo sostenuti a vicenda anche in momenti difficili come la perdita dei genitori e la separazione dal marito. In televisione siamo diventati dei punti di riferimento perché conosciamo bene la danza e abbiamo messo la nostra esperienza al servizio degli allievi”.

Nel corso degli anni ad Amici, non sono mancati gli scontri però tra Garrison e Alessandra Celentano. Pur essendo entrambi insegnanti, entrambi hanno una visione dell’insegnamento della danza. Secondo Garrison, Alessandra è stata sempre molto severa nei giudizi: “Io riconosco di essere patetico nel senso che sono molto emotivo. Mi capita di commuovermi spesso anche davanti la tv. Alessandra ha sempre ragione ma a volte contesto i suoi modi. Io sono più garbato nei giudizi e nelle critiche mentre a lei non gliene frega nulla, è diretta”.

Non potevamo poi non chiedergli un commento sulla finale di Amici e soprattutto sul secondo posto di Marisol: “Marisol è un vero talento mentre Dustin secondo me pur essendo un bravo danzatore non ha fatto un percorso. Così come è entrato è uscito dalla scuola, non mi ha trasmesso nulla. Spesso volevano metterlo a confronto con Sebastian ma è un paragone che non regge. Sebastian è una forza della natura”.

Tanti sono i talenti passati nella scuola di Amici quando Garrison era insegnante. Tra questi c’è anche Stefano De Martino, sempre più sulla cresta dell’onda come conduttore. All’ex insegnante di Amici abbiamo chiesto se lo preferisca più come ballerino o come conduttore. Ecco cosa ha risposto: “Stefano è un bravo ballerino ma è interessante il percorso che ha fatto. Ho visto di recente il suo spettacolo e sono rimasto a bocca aperta. Quando Stefano è entrato ad Amici non voleva mai rispondere alle domande perché aveva timore di non saper parlare bene in italiano. Ora invece è un talento eclettico: sa ballare, cantare, recitare. E’ bravissimo”.

Anche questa edizione di Amici ha ottenuto ascolti record. Merito del format ma anche della conduttrice Maria De Filippi. A tal proposito, Garrison ha ammesso: “Maria viene dalla scuola di Maurizio Costanzo. Mi ricordo ancora che i primi tempi che lavoravo con lei loro si sentivano anche dieci volte al giorno. Erano molto legati e lo sono ancora oggi nonostante Maurizio non ci sia più. Lei è riuscita a superare anche il grande maestro perché sa entrare in empatia con il pubblico della tv. Tante volte quando io non ero d’accordo mi accorgevo solo dopo che aveva ragione lei”.

Su un suo possibile ritorno ad Amici nei panni di insegnante, conclude: “Non tornerei come insegnante. Mi sto realizzando al momento in un altro campo, a 71 anni mi sono reinventato. Pian piano sto ricevendo anche delle proposte interessanti come attore. Fare il docente è impegnativo, è un ruolo che richiede anche serietà. L’ho fatto per 18 anni ed è ora che qualcun altro valido lo faccia al posto mio. Al massimo, mi piacerebbe fare il giudice al serale”.