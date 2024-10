É virale, sui social, l’ingresso al Grande fratello di Garrison Rochelle, insieme ad un’altra star uscente di Amici. In occasione del ritorno nel piccolo schermo, lo storico insegnante ed esperto di ballo porta con sé il talento scoperto al talent show di Maria De Filippi.

Grande fratello, Garrison Rochelle torna in TV, dopo Amici: è “invasione” nella casa

“Freeze”: i concorrenti si immobilizzano sul posto. Sono sparsi tra cucina e salone: Enzo Paolo abbraccia Luca, Giglio è in piena corsa, Jessica si trova ferma in veranda, mentre Eleonora è al centro esatto del salone, tra i divani. Con sguardi confusi e incerti, si domandano il motivo di questo freeze improvviso.

La risposta non si fa attendere: dal Confessionale irrompe un gruppo di ballerini che si dispone in salone. Iniziano le note di Fame dal musical Saranno Famosi, e i ballerini si lanciano in una coreografia creata da Luciano Cannito e Fabrizio Prolli. Enzo Paolo si commuove subito vedendo il suo amico e collega di lunga data unirsi all’evento, Garrison Rochelle. Si tratta della compagnia Roma City Musical, che sotto la guida del regista Luciano Cannito sta riportando il celebre musical nella capitale.

È una sorpresa emozionante per i coinquilini, entusiasti di questa incursione inaspettata. I ballerini invitano i concorrenti al centro del salone, e lì, in mezzo a questa esplosione di danza, Enzo Paolo abbraccia Garrison, e i due condividono un ballo con i rispettivi partner.

‘Grazie per questa sorpresa, grazie a tutti, grazie amico,’ dice Enzo Paolo, a nome di tutta la Casa. I ballerini e il coreografo si dichiarano onorati, e la Casa riecheggia in un coro di applausi per Enzo Paolo, un tributo al grande coreografo.”

La sorpresa di “Saranno Famosi: Fame” diventa virale!

Alla coreografia, segue lo sblocco dei gieffini, che festeggiano l’ingresso inaspettato in una improvvisazione di ballo. Un’emozione travolgente che manda al settimo cielo i fan di Grande fratello, nel web.

Particolarmente emozionante, tra i frame più virali sui social, é l’abbraccio che vede stringersi commossi Garrison Rochelle e il re del Tuca-Tuca, Enzo Paolo Turchi. “Questo reality è un’allucinazione collettiva -grida uno dei tweet a caldo dei fan di Grande fratello, su X-. Tu apri la diretta in un momento qualsiasi e ti ritrovi Garrison insieme a un corpo di ballo dentro la Casa“.