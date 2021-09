Grandi novità per tutti gli appassionati Game of Thrones: il cast del prequel House of the Dragon si arricchisce di nuovi attori. La nuova serie farà il suo debutto in Italia nel 2022 su Sky e NOW, in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti su HBO. Nelle scorse ore il magazine Variety ha rilanciato i nomi dei nuovi attori entrati a far parte del cast rivelandone anche i personaggi che andranno ad interpretare. Andiamo a scoprire chi sono i nuovi attori nel cast e quali ruoli interpreteranno.

Game of Thrones, il cast di House of the Dragon: i nuovi attori

Qualche giorno fa sono iniziate le riprese di House of the Dragon, una delle serie più attese da parte del pubblico di tutto il mondo. Le scene della nuova produzione tv si stanno girando nella splendida cornice della Cornovaglia. Il successo a livello mondiale avuto dalla serie Il Trono di Spade ha dato via all’idea di realizzare il prequel. Il nuovo capitolo racconterà avvenimenti accaduti centinaia di anni prima di quanto visto nel corso delle otto storiche stagioni andate già in onda.

I nuovi attori che entrano nel cast del del prequel sono in tutto sette, e sono: Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson e Gavin Spokes. Andiamo ora a vedere quali ruoli interpreteranno i sette nuovi protagonisti.

I ruoli interpretati dai nuovi attori del cast:

Ryan Corr interpreterà il ruolo di Ser Harwin Strong

interpreterà il ruolo di Jefferson Hall interpreterà il ruolo di Lord Jason Lannister

interpreterà il ruolo di David Horovitch interpreterà il ruolo di Grand Maester Mellos

interpreterà il ruolo di Graham McTavish interpreterà il ruolo di Ser Harrold Westerling

interpreterà il ruolo di Matthew Needham interpreterà il ruolo di Larys Strong

interpreterà il ruolo di Bill Paterson interpreterà il ruolo di Lord Lyman Beesbury

interpreterà il ruolo di Gavin Spokes interpreterà il ruolo di Lord Lyonel Strong

Game of Thrones, il gli attori già nel cast di House of the Dragon

Al momento, il cast è composto da attori quali: Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint e Rhys Ifans.

Quanti episodi avrà la nuova serie?

La serie, basata su Fire & Blood di George R.R. Martin, sarà composta in tutto da dieci episodi che vedremo su Sky e NOW nel 2022.