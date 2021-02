Oggi il mondo delle serie tv è in fibrillazione. Secondo quanto è trapelato dai magazine americani, pare che nei prossimi mesi cominceranno le riprese del primo spin-off di Game of Thrones. La celebre serie della HBO, ispirata alla saga letteraria di George R.R. Martin, che ha rilanciato il genere fantasy nel piccolo schermo, sta per tornare in tv ma in una nuova veste. Risale al 2019 l’annuncio di un prequel dal titolo ‘House of Dragon’ e, dopo un lungo periodo di silenziose, da TvLine e attraverso le parole di uno dei responsabili alla programmazione della HBO, si conosce qualche dettaglio in più sull’imminente serie tv.

Un prequel per Game of Thrones

Non c’è ancora una data precisa per la trasmissione dello show televisivo legato a Game of Thrones, ma i rumor rivelano che la prima stagione sarà composta da 10 episodi e che il primo ciak è previsto ad aprile del 2021. “Gli sceneggiatori hanno lavorato per molto tempo perché tutti siamo consapevoli a cosa andiamo incontro“, rivela Casey Boys, uno dei responsabili alla programmazione della HBO.

“La serie originale è stato un grande spettacolo e uno show di grande successo. Stiamo facendo il possibile per onorala”, aggiunge. “Ma, nello stesso tempo, vogliamo realizzare qualcosa di diverso e raccontare diversi tipi di storie. Sarà una serie vicina al mondo di Game of Thrones, ma ci saranno anche molte novità“, conclude. Se le riprese sono vicine, la trasmissione slitta ancora di un anno. Si ipotizza che arriverà in tv non prima del 2022.

Il cast di House of Dragon

La serie legata al mito di Game of Thrones sarà ambientata 300 anni prima le vicende dei sette Regni di Westeros. Si pone l’obbiettivo di ripercorrere la nascita e la caduta della casa dei Targaryen. Per ora non si conoscono altri dettagli.

Il cast, però, è stato già scelto. Nel ruolo di Re Viserys ci sarà Paddy Considine, Matt Smith – conosciuto per il suo ruolo in The Crown e in Dottor Who – sarà il principe Daemon; Olivia Cooke (vista in Bates Motel) sarà Alice Hightower, la figlia del primo Cavaliere del Re; e infine Emma D’Arcy sarà la prima figlia di Re Viserys.

Sicuramente la serie arriverà anche in Italia, ma è ancora troppo presto per capire su che canale sarà disponibile. Per ora tutti gli episodi di Game of Thrones sono in 4k su Infinity TV.