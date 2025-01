Gabriele Corsi ha rilasciato un’intervista esclusiva a noi di SuperguidaTv durante il Premio Valore Coraggio, evento tenutosi al Campidoglio per celebrare personalità distintesi per il loro impegno sociale. Il conduttore si è mostrato visibilmente emozionato per il riconoscimento ricevuto, un premio che assume per lui un significato speciale, essendo stato assegnato nella sua amata città natale, Roma.

Durante l’intervista, Corsi ha condiviso non solo la gioia per questo importante traguardo, ma anche alcuni dettagli sul suo prossimo impegno televisivo, il Prima Festival, che lo vedrà protagonista insieme a Bianca Guaccero e Maria Sole Pollio. Ha raccontato un simpatico aneddoto legato a una curiosa coincidenza: lui e Bianca hanno i camerini vicini durante le rispettive produzioni, cosa che Corsi, poco incline a credere al caso, ha trovato particolarmente significativa.

Tra gli altri momenti salienti, il conduttore ha espresso il suo entusiasmo per Cristiano Malgioglio, che condurrà l’attesissimo Festival di Sanremo 2025, definendolo “epico” e parte di un’edizione speciale, caratterizzata dalla presenza di amici e volti noti. Tra questi, Alessandro Cattelan, Lorenzo Jovanotti e Damiano dei Måneskin, che contribuiranno a rendere l’evento una vera festa musicale. Infine, ha rivelato il legame di amicizia e affetto che lo unisce a Malgioglio, con cui si è scambiato messaggi di congratulazioni e incoraggiamento.

L’intervista a Gabriele Corsi con le anticipazioni di Sanremo

Premio Valore coraggio, insomma, un bel riconoscimento per il tuo impegno nel sociale?

“Beh, è un enorme riconoscimento, sono commosso, non so veramente cosa dire. Tra l’altro il primo riconoscimento che ricevo nella mia città, che è Roma, quindi per me ha doppio valore. Ringrazio veramente Anna Rita Cammerata che mi ha proposto, insomma, la commissione che ha accettato, insomma, di premiarmi. Sono in grande difficoltà, io che con le parole me la cavicchio, devo dire che oggi vivo un sentimento di grande emozione. Tra l’altro io spero che tu abbia intuito che è passato Pupi Avati che mi ha fatto i complimenti dicendomi ti guardo sempre. Allora, vuoi uno scherzo ben architettato o veramente è uno dei giorni più incredibili della mia vita?”

Ecco, oltre a Pupi Avati sono in tanti a guardarti sempre, un’altra stagione di grandi successi televisivi, insomma. È sempre importante raggiungere questi risultati e arrivare a tante persone?

“Beh sì, stare sul pezzo diciamo è importante, è importante. Poi, tra l’altro, il percorso di quest’anno mi porterà dalle parti della Riviera, quindi siamo già in preparazione, in partenza, per il Prima Festival. Con Bianca Guaccero, Maria Sole Pollio, ieri abbiamo fatto un servizio fotografico divertentissimo. E quindi diciamo che, mi sembra come dire, che un percorso, un viaggio bellissimo abbia delle prossime stazioni, delle stazioni e dei luoghi molto belli.”

Bianca Guaccero sarà la tua compagna di viaggio a Sanremo, ma la stai seguendo anche in prima serata su Rai 1? Insomma, sta andando molto bene dopo aver vinto tra l’altro Ballando con le stelle.

“Lei e Nek sono una coppia fenomenale. Tra l’altro, curiosità che vi do, stiamo girando negli stessi studi televisivi qui a Roma e abbiamo il camerino attaccato. Ditemi se non è un’incredibile e meravigliosa coincidenza. Siamo vicini, insomma, quindi… E io non credo nelle coincidenze, quindi sono molto colpito da questa cosa.”

Un’altra coincidenza è che tu fai il Prima Festival, ma un tuo amico con cui hai portato in alto la bandiera dell’Italia nel mondo all’Eurovision, fa il conduttore proprio di Sanremo. Insomma, cosa ci dobbiamo aspettare da Cristiano Malgioglio?

“Guarda, secondo me cosa non dobbiamo aspettarci da Cristiano Malgioglio. Sarà una serata epica. Tra l’altro Carlo Conti l’ha definito giustamente il festival degli amici, sono tantissimi gli amici. C’è Alessandro Cattelan che fa il DopoFestival con il quale condividiamo la stessa radio. Quindi, insomma, c’è Lorenzo Jovanotti, c’è Damiano Davide dei Måneskin. Insomma, è come una reunion di tantissime persone e credo che quest’anno sarà veramente una festa musicale bellissima. Adatta a tutti i gusti, tra l’altro.”

Ma vi siete sentiti con Cristiano? Vi siete messaggiati, chiamati? Che vi siete detti?

“Ci siamo messaggiati nel momento in cui è uscita la notizia del PrimaFestival. Lui la sapeva prima di altri, perché per me Cristiano è un amico, insomma, veramente una persona a cui voglio un bene dell’anima. Quindi mi ha detto bravo, bravissimo. E poi mi ha detto, tesoro, tranquillo, ci vediamo comunque a Sanremo. E lì ho intuito che c’era qualcosa che si stava preparando.”