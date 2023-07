Buon compleanno Gabriel Garko! Noi di SuperGuida Tv festeggiamo l’attore e personaggio televisivo con una carrellata dei suoi film più belli da (ri)vedere. Non solo, spazio anche alle serie tv e fiction che l’hanno reso uno dei volti più amati e popolari del piccolo schermo!

Gabriel Garko: il debutto nel mondo della recitazione

51 anni e non sentirli. E’ il caso di Gabriel Garko, all’anagrafe Dario Oliviero, nato il 12 luglio del 1972. Una carriera di grande successo iniziata nel mondo della moda con la vittoria nel concorso di bellezza “Il più bello d’Italia“. La bellezza di Gabriel conquista poi i fotoromanzi fino al debutto nel mondo del cinema. Nel 1981 recita in “Vita coi figli“, una miniserie televisiva in due puntate diretta da Dino Risi.

Proprio l’attore, in occasione del suo 50esimo compleanno, ha ricordato dalle pagine di actionacademy.it il suo debutto nel mondo del cinema: “il primo lavoro a cui ho partecipato era Vita coi figli di Dino Risi. Sul set c’erano Giancarlo Giannini e Monica Bellucci, io facevo una parte molto piccola. Incontrai Dino Risi a Milano, il quale mi propose il ruolo: è stata un’esperienza strana e particolare perché non avevo ancora studiato, però è stata anche molto avvincente”.

E’ l’inizio della carriera di Garko che nel 1995 recita nel cortometraggio “Troppo caldo” diretto da Roberto Rocco e presentato al Festival internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ne 1998 il debutto sul grande schermo con “Paparazzi“, la commedia cinepanettone diretta da Neri Parenti che è un successo al botteghino.

Gabriel Garko, film da vedere: “Le fate ignoranti”

Una menzione speciale tra i film da vedere di Gabriel Garko merita “Le fate ignoranti” del 2001. Diretto da Ferzan Özpetek, Garko recita nel ruolo di Ernesto. Un personaggio difficile come ha raccontato lo stesso protagonista: “un ruolo che era totalmente fuori dai miei canoni. I ruoli come quello sono preziosi, rappresentano la sfida più bella. Ti ritrovi a doverti calare in qualcosa che è diverso da te anche a livello fisico, e questo mi piace un sacco“.

Seguono tanti altri film di successo: “Callas Forever” del 2002 diretto da da Franco Zeffirelli, “Senso 45” di Tinto Brass e “Io ti assolvo” film per la televisione diretto da Monica Vullo. Tra gli ultimi film: “Incompresa” del 2014 diretto da Asia Argento e presentato alla 67ª edizione del Festival di Cannes, in concorso nella sezione “Un Certain Regard” fino al recente “Poveri ma ricchi” di Fausto Brizzi.

Gabriel Garko, il grande successo con fiction e serie tv: da Il bello delle donne a Valentino

La carriera di Gabriel Garko è indubbiamente legata anche alle serie tv e fiction. Dal debutto nel 1991 con “Vita coi figli” di Dino Risi passando per “Una donna in fuga” di Roberto Rocco, “Angelo nero” e “Tre Stelle” di Pier Francesco Pingitore. La svolta per l’attore arriva nel 2001 con “Il bello delle donne“.

La serie tv racconta storie di donne: madri, mogli, amanti tutte accomunate dall’amore. Un cast stellare con Stefania Sandrelli, Virna Lisi, Giuliana De Sio, Nancy Brilli, Eva Grimaldi e Garko. La fiction va in onda per tre stagione registrando un successo pazzesco con più di 6 milioni di telespettatori.

Nel 2006 Garko è il protagonista de “L’onore e il rispetto“, la serie diretta da di Salvatore Samperi, Luigi Parisi, Alessio Inturri. L’attore interpreta il personaggio di Antonio “Tonio” Fortebracci, ragazzo siciliano di bell’aspetto, dopo la morte del padre inizia la sua carriera criminale compiendo furti o rapine. Seguono: “Il sangue e la rosa” del 2008 e “Caldo criminale” del 2010. Nel 2010 un’altra fiction da record: si tratta de “Il peccato e la vergogna” dove interpreta il personaggio di Nito Valdi. Una storia avvincente e di successo che vede l’attore recitare accanto a Manuela Arcuri e Francesco Testi.

Tra i successi di Garko anche la miniserie tv “Rodolfo Valentino – La leggenda” per la regia di Alessio Inturri del 2014. L’attore interpreta il personaggio di Rodolfo Valentino, attore e ballerino tra i più grandi divi del cinema muto diventando un sex symbol. Le ultime serie, in ordine cronologico, sono “Non è stato mio figlio” del 2016 e “Il bello delle donne… alcuni anni dopo” del 2017 dove partecipa con un cameo. Dopo alcune esperienze televisive, tra cui la partecipazione a Ballando con le Stelle, l’attore torna a recitare dopo sei anni d’assenza nella nuova fiction Mediaset “Se potessi dirti addio” diretto da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. L’uscita è prevista tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.