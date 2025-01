Un fuorionda diventato virale quello andato in onda ieri sera su Rai 1 durante la diretta del concerto evento L’anno che verrà, condotto da Marco Liorni in diretta dalla piazza di Reggio Calabria. Una parolaccia che ha fatto il giro del web in pochissimi istanti e che è diventata poi un caso che ha costretto il conduttore a delle scuse pubbliche. Ma chi ha detto la parolaccia in diretta su Raiuno durante il Capodanno?

Fuorionda con parolaccia al Capodanno di Rai1: chi lo ha detto? Perché? – Video

Durante lo show di Rai 1 L’anno che verrà, condotto da Marco Liorni in diretta da Reggio Calabria, una parolaccia detta a microfoni accesi dietro le quinte ha fatto il giro del web. Poco prima della mezzanotte Angelo Sotgiu, dei Ricchi e Poveri, ha raggiunto il conduttore sul palco per il conto alla rovescia. Convinto di avere il microfono spento ha inveito contro i fonici dandogli ripetutamente delle “teste di c…”. “Me lo aprite il microfono? Ho il microfono chiuso, teste di c…”. Insulti che sono stati ascoltati dai milioni di telespettatori che seguivano il programma per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Mancano 20 secondi al 2025 e Angelo dei Ricchi e Poveri sbrocca urlando "aprtiemi il microfono, teste di cazzo" col microfono aperto. Buon anno 🥂 pic.twitter.com/70JwNoOT4p — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 31, 2024

Le scuse di Marco Liorni per la parolaccia pronunciata da Angelo dei Ricchi e poveri

Al termine della diretta di Rai Uno da Reggio Calabria per L’anno che verrà, il conduttore Marco Liorni, informato dell’accaduto, si è scusato perchè, durante il countdown per l’attesa dl nuovo anno, si è sentita chiaramente la parolaccia, pronunciata da Angelo Sotgiu dei Ricchi e poveri contro i tecnici che da ore lavoravano a quella che una delle dirette più difficili da organizzare.

“Vi dobbiamo delle scuse – dichiara il conduttore Marco Liorni – perchè ci è stato detto che sembra sia scappata qualche parola sconveniente e volevo scusarmi col pubblico, con chi l’ha sentita e si è sentito disturbato da questa espressione, sicuramente sconveniente”.