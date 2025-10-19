Al via il nuovo programma di Diletta Leotta: Fuoriclasse arriva su Dazn con tre veri protagonisti del calcio italiano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo appuntamento della domenica sera di DAZN per raccontare il calcio.

Fuoriclasse su DAZN, il nuovo programma di calcio di Diletta Leotta

Tutto pronto per la prima puntata di Fuoriclasse su DAZN. L’appuntamento è da domenica 19 ottobre 2025 dalle ore 19.45 con il nuovo programma presentato da Diletta Leotta pensato per raccontare il calcio in modo diverso. La conduttrice e giornalista non sarà sola. Intorno ad una grande scrivania, infatti, tre veri protagonisti del calcio italiano: Bobo Vieri, Alessandro Matri e Massimo Ambrosini. Tre punti di vista, tre esperienze uniche, tre modi diversi di leggere il gioco e interpretarlo. Non solo, in studio anche Federica Zille, una delle figure più promettenti del team DAZN, pronta a raccogliere opinioni, stimolare il dibattito e dare ritmo al confronto.

Padrona di casa Diletta Leotta, conduttrice che unisce eleganza, passione e una profonda conoscenza del calcio capace con il suo stile diretto di accompagnare gli ospiti e il pubblico in un viaggio tra analisi tecniche, momenti leggeri, battute, risate e riflessioni più profonde.

Settebello dell'Inter di Mazzarri con la tripletta di Mauro Icardi 🔙#InterSassuolo torna domenica sera! Appuntamento dalle 19:45 su #DAZN per la prima assoluta di Fuoriclasse, il nuovo show presentato da Diletta Leotta con i nostri super talent pic.twitter.com/1Sw4zQ8oUE — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 19, 2025

Fuoriclasse su Dazn, il calcio raccontato da Diletta Leotta

Il nuovo programma “Fuoriclasse” di Diletta Leotta su Dazn si preannuncia non solo un talk sportivo dedicato al calcio, ma anche un nuovo modo di vivere e raccontare la partita. Ogni puntata, infatti, inizia con una scenografia virtuale, un ambiente moderno che si trasforma e prende vita a seconda dei temi e delle emozioni del momento.

L’obiettivo del programma è quello di offrire ai telespettatori un’esperienza immersiva, fatta di contenuti di qualità, ritmo televisivo e spontaneità. Un luogo dove il calcio non è solo cronaca, ma anche dialogo, confronto e passione condivisa. Ogni domenica sera dalle 19.45 Diletta Leotta e i suo ospiti sono pronti a raccontare il mondo del calcio puntando a diventare l’appuntamento fisso per chi ama vivere lo sport con curiosità e leggerezza.

L’appuntamento con Fuoriclasse è tutte le domeniche su Dazn.