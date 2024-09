Mario Giordano torna sul piccolo schermo con la nuova edizione del programma di attualità e approfondimento che dà voce alle opinioni più controcorrente. Tutto pronto per la prima puntata della stagione 2024-2025 di “Fuori dal coro“; scopriamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, mercoledì 11 settembre 2024.

Fuori dal coro 2024 stasera su Rete 4

Mercoledì 11 settembre 2024 dalle ore 21.26 appuntamento con la prima puntata della nuova stagione di Fuori dal Coro, il programma di informazione ed attualità condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro. Il programma di attualità e approfondimento che dà voce alle opinioni più controcorrente e “fuori dal coro” torna con i temi più caldi della settimana: dal tema dell’immigrazione e accoglienza, con una lunga inchiesta sul caso di Firenze. Nel capoluogo toscano, sarebbero tanti i minori stranieri che, pur sostentati attraverso i fondi del Comune, finirebbero per delinquere.

Non solo, durante la prima puntata di stasera spazio anche allo scandalo di Rotherham, cittadina dell’Inghilterra del Nord. In questa cittadina fra il 1997 e il 2013 circa 1400 bambini sono stati abusati da uomini appartenenti in larga parte alla comunità pakistana locale. Nel corso della puntata, saranno alcune fra le vittime a rendere, in esclusiva, la propria testimonianza sulla vicenda.

Fuori dal coro 2024, temi ed anticipazioni ultima puntata

Ma non finisce qui, visto che Mario Giordano durante la prima puntata di Fuori dal Coro 2024 si occuperà anche del caso Marangon, il giovane di Marcon morto la notte tra il 29 e il 30 giugno. Il ragazzo è morto durante un ritiro con musica e rituali di rimando sciamanico all’abbazia di Vidor, nel trevigiano. Dal mese di giugno ad oggi non è ancora chiara la dinamica della sua morte. Infine spazio ad approfondimento sull’Italia degli sciamani, le ultime tragiche notizie sulla sanità pubblica fino all’immancabile momento dedicato ai ladri di case.

Questo e tanto altro nella prima puntata di Fuori dal Coro di Mario Giordano in onda il martedì in prima serata su Rete4.