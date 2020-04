Mario Giordano torna in tv con una nuova puntata di “Fuori dal Coro“, il programma di attualità ed informazione trasmesso il martedì in prima serata su Rete 4. Questa settimana il conduttore e giornalista intervisterà il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri con cui discuterà della Fase 2 del Coronavirus in partenza dal 4 maggio. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda questa sera, 28 aprile 2020.

Fuori dal coro, ospiti di martedì 28 aprile 2020

Martedì 28 aprile 2020 alle ore 21.25 appuntamento con “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e d’inchiesta presentato da Mario Giordano.

Questa settimana la puntata si apre con una speciale intervista al viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri a poche ore dal decreto ministeriale del Governo di Giuseppe Conte per affrontare la cosiddetta Fase 2 per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Cosa cambierà dal 4 maggio? E soprattutto che Italia vivremo da lunedì 4 maggio? L’emergenza Covid-19 è ancora molto alta, anche se la curva dei contagi ha cominciato la sua discesa registrando nelle ultime 24 h +1,739 nuovi contagi e +333 nuovi morti.

Fuori dal coro oggi, le anticipazioni di stasera

Non solo, durante la puntata di martedì 28 aprile 2020 spazio anche all’emergenza economica che ha colpito il nostro Paese per via dell’emergenza sanitaria Coronavirus. Per l’occasione Mario Giordano darà spazio alla voce di chi davvero sta vivendo sulla propria pelle questa crisi economica con le testimonianze dirette di alcuni lavoratori e imprenditori del settore della ristorazione che potranno riaprire solo dal 18 maggio.

Spazio poi all’inchiesta dedicata all’origine del virus Covid-19: cosa ha nascosto la Cina sulla diffusione di questa pandemia? Infine un approfondimento sarà interamente dedicato al tema della scarcerazione dei boss che ha visto in questi giorni i magistrati antimafia manifestare con una vera e propria rivolta.