Nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro“, il programma di attualità ed informazione condotto da Mario Giordano in prima serata di Rete 4. La puntata di questa settimana vedrà il giornalista e conduttore incontrare Matteo Salvini e affrontare, con i suoi ospiti in studio, ancora una volta il tema dell’emergenza sanitaria Coronavirus. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda questa sera, 21 aprile 2020.

Fuori dal coro oggi, le anticipazioni di stasera

Martedì 21 aprile 2020 alle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e d’inchiesta presentato da Mario Giordano.

In apertura di puntata Mario Giordano incontra Matteo Salvini. Il leader della Lega è protagonista di una imperdibile intervista che verterà sulla attuale situazione politico economica del nostro Paese. Da circa due mesi l’Italia è stata travolta dalla diffusione del Covid-19 che ha costretto il Governo al lockdown per evitare la diffusione del virus. La curva dei contagi e dei decessi ha segnato nelle ultime 24h +2,256 nuovi contagi e 454 decessi, ma il Paese è pronto a ripartire con la cosiddetta Fase B. Proprio di questo discuterà Salvini, anche se al momento tanti sono i dubbi e gli interrogativi.

Fuori dal coro, ospiti di martedì 21 aprile 2020

Non solo, durante la puntata di martedì 21 aprile 2020 di Fuori Dal Coro, Mario Giordano parlando di Coronavirus si occuperà degli anziani tra le vittime più colpite da questo terribile virus. In particolare spazio ad un’inchiesta dedicata ai casi di contagio all’interno delle RSA in Italia e in Europa. Ospite in studio Iva Zanicchi che commenterà la proposta di limitazioni di spostamento per gli over 65.

Spazio poi ad un’intervista a Vittorio Feltri, mentre Gianluigi Nuzzi tornerà a discutere delle origini del virus. In America l’intelligence è tornata a parlare della possibilità che il virus sia nato in un laboratorio di Wuhan chiedendo spiegazioni e chiarezza alla Cina.

Infine ospite anche il professor Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, che parlerà della ultime novità in tema di vaccino e test sierologici per mappare la presenza degli anticorpi da Covid-19 nella popolazione.