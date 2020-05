Mario Giordano torna in onda con una nuova puntata di “Fuori dal Coro”, il programma di attualità ed informazione trasmesso su Rete 4. Questa settimana il conduttore e giornalista incontra due personaggi di spicco della politica italiana. Scopriamo insieme di chi si tratta nelle anticipazioni della puntata in onda questa sera, 12 maggio 2020, su Retequattro.

Martedì 12 maggio 2020 alle ore 21.25 va in onda una nuovissima puntata di “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e d’inchiesta di grande successo presentato da Mario Giordano su Retequattro.

Al centro della puntata due imperdibili interviste: nella prima Mario Giordano incontra Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia discuterà dell’emergenza Coronavirus, ma anche delle conseguente crisi economica che ha colpito il nostro Paese dopo due mesi di lockdonw.

Non solo, il Cavaliere commenterà anche gli aiuti in arrivo con il Decreto Rilancio in fase di approvazione in Parlamento. Ospite della serata anche Luigi Di Maio protagonista della seconda intervista. Il ministro degli Affari Esteri, in collegamento con Mario Giordano, parlerà della Fase 2, ma anche della recente liberazione di Silvia Romano.

Non solo, durante la puntata di martedì 12 maggio 2020 di Fuori Dal Coro, Mario Giordano si occuperà anche di un tema che ha generato moltissime polemiche. Si tratta della scarcerazione dei 376 boss avvenuta proprio durante queste settimane di emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Spazio anche alla crisi economica che ha investito il nostro Paese e alcuni settori come quello del turismo che si prepara a ripartire tra dubbi e incertezze. Intanto la Germania e la Croazia si sarebbero accordate per creare una sorta di corridoio turistico contro il Covid-19 che potrebbe portare moltissimi turisti europei in questi Stati.

Peccato che in questo asse non rientri il nostro Paese. Infine sul tema del Coronavirus spazio alle ultime novità in fatto di possibile cure e vaccino per sconfiggere questo terribile virus che ha colpito 4,250,929 persone nel mondo.