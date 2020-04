Mario Giordano torna in prima serata con “Fuori dal Coro“, il programma di attualità ed informazione trasmesso su Rete 4. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda questa sera, mercoledì 1 aprile 2020.

Fuori dal coro oggi, le anticipazioni di stasera

Mercoledì 1 aprile 2020 alle ore 21.25 nuovo appuntamento “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e d’inchiesta presentato da Mario Giordano.

Anche questa settimana il programma è interamente incentrato sull’emergenza sanitaria da Coronavirus che da più di un mese ha colpito il nostro Paese. Il virus Covid 19 continua a far preoccupare l’Italia, ma anche il resto del mondo con un aumento enorme di contagi. Basti pensare che nelle ultime 24 ore l’America ha segnato quasi 22mila contagi registrando un numero di decessi molto più alto rispetto alla tragedia dell’11 settembre 2001.

Al centro della puntata un lungo approfondimento sul virus che ha colpito il nostro paese; in particolare si cercherà di fare un passo indietro andando ad indagare su quando è nata l’epidemia considerando il gran numero di polmoniti registrate in buona parte dello stivale già nel mese di dicembre. L’emergenza sanitaria è stata proclamata solo il 31 gennaio 2020 e a distanza di più di un mese molti ospedali italiani sono al collasso senza camici, mascherine e respiratori.

Fuori dal coro ospiti di mercoledì 1 aprile 2020

A discutere di questa tragedia senza precedenti con Mario Giordano ci sarà Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che ha proposto al Premier Giuseppe Conte di dare subito 1.000 euro agli italiani senza lavoro e senza reddito.

Non solo, in campo politico la questione è ancora tutta da decidere per via delle prossime restrizioni in arrivo e della lotta in Europa per i “Coronabond”. Oltre alle Meloni, ospiti della puntata anche Carlo Cottarelli e Vittorio Feltri, direttore di Libero.

Non solo, durante la serata previsti anche dei collegamenti con alcuni esperti in ambito medico: Massimo Galli, primario del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano e Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”.