Fuori dal Coro, il talk di approfondimento giornalistico dedicato all’attualità, condotto dal giornalista Mario Giordano, torna in tv su Rete 4 nella nuova stagione televisiva 2021/2022. Anche la nuova stagione di Fuori dal Coro avrà la regia di Donato Pisani. Ma andiamo adesso a vedere quando inizierà la nuova stagione di Fuori dal Coro.

Fuori dal Coro 2021-22: quando in tv la nuova stagione

Mario Giordano torna al timone di Fuori dal Coro in prima serata dal 7 settembre 2021 alle ore 21.20 su Rete 4, con l’inconfondibile piglio impetuoso e con quello che lui definisce ”giornalismo di rottura”. L’ultima puntata del programma dovrebbe essere per il mese di giugno 2022.

Il conduttore di Fuori dal Coro torna in tv con la sua inconfondibile verve, caratterizzata dal fatto che se qualcosa non gli va a genio non lo manda di certo a dire, spesso arrabbiandosi anche molto. Con la determinazione di sempre Mario Giordano è pronto ad affrontare in tv i temi più caldi dell’autunno, tra ospiti in collegamento e in studio.

Fuori dal Coro: gli ospiti

Tanti gli ospiti del salotto televisivo di Mario Giordano. Nella quarta e nuova edizione del programma di approfondimento, dovremmo vedere volti noti del panorama giornalistico italiano, oltre a personaggi della tv e della politica.

Tra gli ospiti che dovrebbero alternarsi durante tutta la stagione televisiva 2021/2022 del programma figurano: le opinioniste tv Hoara Borselli e Rita Dalla Chiesa. Da Rete 4 arriverebbero Nicola Porro, Gianluigi Nuzzi e Paolo Del Debbio, il giornalista Maurizio Belpietro. Dovrebbero esserci anche Klaus Davi e il critico d’arte e opinionista tv Vittorio Sgarbi.

Il programma a quanto pare dovrebbe avvalersi della presenza fissa del giornalista Vittorio Feltri.

Come contattare la redazione

Se si desidera contattare la redazione del programma di Rete 4 per eventuali segnalazioni, si può scrivere un messaggio su Facebook, Twitter o Instagram, oppure mandare una mail a [email protected]