Nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro“, il programma di attualità ed informazione condotto da Mario Giordano su Rete 4. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda questa sera, martedì 10 dicembre 2019.

Fuori dal coro ospiti, intervista Giorgia Meloni

Martedì 10 dicembre 2019 alle ore 21.25 torna in prima serata su Retequattro torna “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e d’inchiesta presentato da Mario Giordano.

Primo ospite della puntata di questa sera è Giorgia Meloni. Il leader di Fratelli d’Italia è protagonista dell’intervista di Mario Giordano con cui discuterà di alcuni dei più importanti temi di attualità: dal Mes alla manovra finanziaria e non solo. Spazio anche alla riforma sulla giustizia, passando per la legge elettorale fino il movimento delle sardine che tanto sta facendo discutere.

Non solo, durante la serata si tornerà a parlare anche dello scandalo di Bibbiano e dell’inchiesta di Reggio Emilia circa l’affido dei bambini, che ha svelato un meccanismo presente in buona parte del nostro Paese. Per l’occasione in studio racconti e testimonianze inedite di alcune famiglie coinvolte, ma anche filmati e nuovi scioccanti dettagli circa la vicenda “Bibbiano d’Italia”.

Fuori dal coro su Rete 4: arrivano Lucia Borgonzoni e Alba Parietti

Oltre all’intervista a Giorgia Meloni, il programma si occuperà di inchieste ed argomenti di attualità. Tra queste, Mario Giordano torna ad occuparsi della richiesta da parte di alcuni parlamentari di riavere i vitalizi. Non solo, si parlerà poi degli sprechi presso ambasciate fino agli stipendi degli ambasciatori.

La puntata proseguirà poi con la storia del Museo dei Giocattoli di Roma: un progetto costato 5,5 milioni di euro e rimasto, ad oggi, incompleto e chiuso in un deposito sulla via Ostiense. Infine ospiti di Mario Giordano anche Lucia Borgonzoni, la senatrice della Lega Nord e la conduttrice Alba Parietti.