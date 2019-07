Terzo ed ultimo appuntamento con “Fuori dal coro“, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano su Retequattro. Scopriamo gli ospiti e tutte le anticipazioni della puntata trasmessa giovedì 18 luglio 2019.

Fuori dal coro oggi, le anticipazioni di giovedì 18 luglio

Giovedì 18 luglio 2019 torna in prima serata “Fuori dal Coro“, il programma di attualità ed informazione condotto da Mario Giordano in prima serata su Rete4. Dopo il grande successo della striscia quotidiana, la trasmissione è stata promossa. Il giornalista ha così dato vita a tre prime serate come sempre dedicate ai temi di attualità, politica e cronaca.

Questa settimana per la terza ed ultima puntata, Mario Giordano torna a discutere di immigrazione con la vicenda di Carola Rackete, la Capitana della Sea Watch3, che tuona contro l’Unione europea per accogliere 500 mila migranti che scappano dalla Libia. Il tema dell’immigrazione si conferma uno dei più caldi del momento; per l’occasione in studio spazio a documenti inediti per cercare di capirne meglio. Bisogna comprendere se si tratta di vera accoglienza oppure è solo business. Tante le domande a cui tutti stanno cercando una risposta.

Inoltre Giordano è pronto a condividere con i telespettatori l’altro lato della medaglia dell’arrivo degli immigrati nel nostro Paese: aggressioni agli agenti di polizia fino ad una serie di furti per mano dei rom. A discuterne in studio anche esponenti della politica italiana ovvero la leader di Fratelli di Italia Giorgia Meloni, in diretta dalle 23.20 circa.

Mario Giordano a Fuori dal Coro: bus in fiamme e discariche abusive

Dal tema dell’immigrazione a quello della spazzatura. Buona parte dell’Italia è invasa dall’immondizia. Non solo Roma è una discarica a cielo aperto, ma anche diverse cittadine del Nord. E’ un vero e proprio allarme rifiuti considerando l’aumento degli smaltimenti illegali e gli incendi che coinvolgono anche la regione Lombardia definita la più avanzata di tutte.

Durante la puntata si tornerà poi a parlare dei mezzi pubblici italiani. Per l’occasione le telecamere di Fuori dal Coro sono andate ad indagare su cosa si nasconde dietro il mal funzionamento di treni e autobus. Si parte da Torino dove sono andati in fiamme 3 bus negli ultimi 30 giorni fino alla Regione Umbria dove molti collegamenti ferroviari sono chiusi e diversi sono i treni che riversano in uno stato di abbandono.

Con la terza ed ultima puntata si conclude questo breve ciclo serale di “Fuori dal Coro“, che tornerà in prima serata da mercoledì 11 settembre con sette appuntamenti.