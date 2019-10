Nuovo appuntamento con “Fuori dal coro“, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntata trasmessa mercoledì 9 ottobre 2019.

Fuori dal coro oggi, le anticipazioni di mercoledì 9 ottobre

Mercoledì 9 ottobre 2019 torna in prima serata “Fuori dal Coro“, il programma di attualità ed informazione condotto da Mario Giordano in prima serata su Rete4.

Durante la puntata si discuterà di temi di strettissima attualità come quello della sicurezza e dell’immigrazione, che da mesi tengono banco non solo in Parlamento, ma anche su tutti i più importanti quotidiani di informazioni ed attualità.

In particolare ci si soffermerà su questi temi a pochi giorni dalla tragedia che ha visto morire i due poliziotti di Trieste. Lo scorso venerdì, infatti, il 29enne domenicano Alejandro Meran ha sparato all’impazzata dentro la Caserma causando la morte di due poliziotti. Mario Giordano con i suoi ospiti è pronto a ricostruire la vicenda con documenti e testimonianze.

Al centro della puntata non solo la tragedia di Trieste, visto che Mario Giordano si occuperà anche del discusso tema del disegno di legge costituzionale sul taglio dei parlamentari e sul business delle elemosine. Per l’occasione saranno trasmesse due inchieste esclusive; la prima mostrerà i privilegi della Casta formata da politici ed ex parlamentari, mentre la seconda cosa si nasconde dietro alle associazioni di beneficenza.

Spazio anche al tema dell’ideologia “green” e di come sta cambiando il nostro Paese. Basti pensare alle nuove abitudini alimentari, ma anche a quelle che hanno invaso il campo del vestiario visto che cresce sempre di più il numero di persone che manifestano a favore dell’ambientalismo. E’ solo una moda oppure è un qualcosa destinato a cambiare le abitudini degli italiani?