Con la morte della regina Elisabetta II d’Inghilterra se ne va l’ultimo simbolo del ’900, il Capo di Stato più famoso al mondo e la personalità più fotografata di sempre. La famiglia reale inglese è da sempre la più esposta mediatamente tra le royal family d’Europa, ed è proprio questa esposizione mediatica che fa muovere un giro d’affari da milioni di euro a beneficio di giornali e tv.

Funerali regina Elisabetta II: ecco perchè per tv e giornali è l’evento più importante del secolo

In Europa abbiamo diverse famiglie reali, come quella che regnano in paesi come la Svezia, la Danimarca, la Norvegia, l’Olanda e la Spagna. Nessuna di queste dinastie reali però, negli anni è riuscita ad essere mediatamente esposta come quella britannica.

Sicuramente a catalizzare l’interesse dei media sulla famiglia reale dei Windsor sono stati i tanti eventi e scandali che hanno coinvolto personaggi di primo piano della Royal Family. Dal matrimonio di Carlo e Diana al loro divorzio, la relazione tra Carlo e Camilla, oggi re e regina consorte. Come dimenticare gli scandali giudiziari del principe Andrea, la love story tra William e Kate fino alle scelte di Harry. Ingredienti che negli anni hanno fatto vendere milioni di copie ai giornali scandalistici e incollato milioni di persone alla tv facendo impennare lo share.

Elisabetta II e la sua Royal Family fanno impennare gli ascolti Tv

I matrimoni della famiglia reale britannica, anche per la tv italiana hanno sempre rappresentato un vero affare d’oro. Milioni di persone hanno seguito in tv gli speciali che i Tg nazionali e le trasmissioni tv hanno dedicato alle cerimonie della famiglia Windsor.

Qualche anno fa, Mediaset inserì in palinsesto un programma dal titolo “Stirpe Reale”, condotto da Cristina Parodi. Un format dedicato alle famiglie reali d’Europa. Non molto tempo fa, Alberto Angela ha dedicato una puntata speciale del suo programma proprio alla Regina Elisabetta II. Film e serie tv dedicate alla famiglia reale hanno sempre ottenuto ottimi incassi al cinema e grandi ascolti in tv. I libri dedicati a Lady Diana sono diventati dei Bestseller.

La morte di Elisabetta II ha letteralmente modificato l’intera programmazione tv dal giorno della sua scomparsa fino al giorno dei suoi funerali, evento che avrà una copertura mediatica senza precedenti. A trasmettere le immagini dei funerali di Elisabetta II saranno le maggiori testate giornalistiche e tv di tutto il mondo. Per l’evento sono stati elaborati titoli dedicati alla sovrana per gli speciali dei vari tg.

A Londra saranno presenti giornalisti provenienti da ogni parte del mondo. Arriveranno Capi di Stato e di Governo, Ambasciatori e famiglie reali. Saranno presenti inoltre celebrità del mondo della musica, della finanza, del cinema e dello sport. Un’occasione ghiotta per la tv che farà impennare gli ascolti e aumentare gli introiti pubblicitari durante la messa in onda della cerimonia.

Dati Auditel: i numeri di Elisabetta II d’Inghilterra

In questi giorni abbiamo avuto modo di vedere in tv, per l’ultimo saluto alla regina Elisabetta II, personalità come David Beckham, ma anche semplici famiglie, sfilare davanti alla defunta sovrana. Un popolo, che aspetta 12 ore pur di entrare a Westminster Hall e porgere un breve saluto alla regina. Tutto questo con davanti alla tv milioni di persone in tutto il mondo a guardare. È grazie alla televisione e allo streaming che oggi milioni di persone stanno assistendo a quello che sarà l’evento mediatico più seguito della storia dopo quello dei funerali di Lady Diana.

In questi giorni, più di 33 milioni di sudditi hanno seguito le notizie sulla morte della Regina Elisabetta II in diretta tv la sera della scomparsa. Solo su BBC1 erano in 11 milioni, quando Huw Edwards ha annunciato che la Regina era morta.

Gli ascolti tv in italiana

In Italia, la sera della morte della sovrana britannica, su Raiuno lo speciale condotto dalla direttrice Monica Maggioni è stato seguito da ben 4.784.000 spettatori con il 28,1% di share. Su Canale 5 alle ore 20, la consueta edizione del “Tg5” è stata vista da 4.009.000 con il 21,9% di share. Forte crescita per la trasmissione pomeridiana “Oggi è un altro giorno” condotta da Serena Bortone, vista da 1.569.000 con il 16,1%. “La Vita in Diretta” di Alberto Matano ha incollato alla tv 2.073.000 con il 24,3%. Su Canale 5 Barbara d’Urso con “Pomeriggio Cinque” ha raggiunto picchi del 20%. Il 12 settembre su Rai 1 “Ulisse – Il piacere della scoperta: Elisabetta II, l’ultima regina” ha registrato 2.932.000 telespettatori, con uno share del 18.89%, mentre lo stesso giorno la prima parte di “Storie Italiane” ha convinto 778.000 spettatori con il 20.85%.

La serie tv “The Crown” + 800% di visualizzazioni

Infine le visualizzazioni della serie “The Crown”, la serie sui Winsdor ideata nel 2016 le cui visioni su Netflix hanno subito un’impennata in tutto il mondo. Nel Regno Unito è stata particolarmente notevole: tra il 9 e l’11 settembre le visualizzazioni della serie sono schizzate dell’800%, secondo quanto riportano i dati diffusi da Whip Media. Negli Stati Uniti gli ascolti sono più che quadruplicati rispetto al weekend precedente, mentre in Francia sono triplicati. In tutto il mondo, in media, sono invece cresciuti di quattro volte.

Vedremo che succederà lunedì 19, storica data delle esequie nell’Abbazia di Westminster con diretta tv garantita fin dal mattino, per la conclusione di un lungo racconto che avrà tenuto incollati miliardi di telespettatori per ben 12 giorni.