Tutto pronto per i funerali di Papa Francesco, che si svolgeranno a Roma nella giornata di Sabato 26 aprile 2025, alle ore 10.00, sul sagrato della Basilica di San Pietro, in una cerimonia solenne ma sobria, come lui stesso aveva richiesto nel suo testamento. L’evento sarà trasmesso in diretta su tutte le principali reti televisive italiane (Rai 1, Mediaset con Canale 5, La7, Sky Tg24, Tv2000) e internazionali con dirette anche in streaming, dando così modo a milioni di fedeli sparsi in tutto il mondo di partecipare, anche se a distanza, a questo storico momento per la Chiesa e non solo. Ma vediamo di seguito dove seguire i funerali di Papa Francesco in tv in Italia.

Funerali Papa Francesco: dove vederli in diretta tv su Rai, Mediaset, Sky e Discovery

L’appuntamento quindi è in programma alle ore 10.00 di Sabato 26 aprile 2025, quando il mondo intero si fermerà per rendere omaggio a Papa Francesco, il pontefice che ha segnato una intera epoca con il suo modo di fare: semplice ma con carisma, caratterizzato da un’attenzione particolare verso i più deboli.

A coordinare la sicurezza è stato nominato Commissario Straordinario l’attuale capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. La cerimonia per i funerali di Papa Francesco, sarà aperta al pubblico e vedrà la partecipazione 300mila persone e 200 rappresentanti delle istituzioni tra cui numerosi leader mondiali, capi di Stato, autorità religiose e famiglie reali, che giungeranno a Roma per rendere l’ultimo saluto al Pontefice scomparso.

Tra le presenze istituzionali che saranno presenti alla cerimonia religiosa sono attesi, tra gli altri, il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump con sua moglie la first lady Melania, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente Ucraino Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e il cancelliere Olaf Scholz.

Dall’Argentina, il paese che ha dato i natali a Papa Francesco, una nutrita delegazione capitanata dal Presidente Javier Milei. Atteso anche il leader brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, accompagnato dalla moglie Janja. Ha fatto sapere che sarà a Roma anche Antonio Guterres, il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Dalla Polonia Andrzej Duda, mentre dalla Romania Klaus Werner Iohannis. In rappresentanza della Spagna e del Premier Pedro Sanchez, ci sarà la vice María Jesús Montero. Non è previsto il Presidente della Russia Vladimir Putin. Di sicuro per l’Italia c saranno tutte le cariche istituzionali, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnata da sua figlia Laura, e la Premier Giorgia Meloni, oltre alle presidenze di Camera e Senato.

Conferme anche dalle famiglie reali. Dall’Inghilterra, la Corona sarà rappresentata dall’erede al trono, il Principe William, insieme al Premier britannico Keir Starmer. E poi Filippo e Matilde, Re e Regina del Belgio, così come i realizzi Spagna, Felipe VI e la regina Letizia. Anche i Savoia hanno annunciato la loro presenza con il principe Emanuele Filiberto. La lista degli ospiti sarà aggiornata di volta in volta con adesioni che arriveranno anche nei prossimi giorni.

Dove vedere i funerali di Papa Francesco in diretta tv e in streaming?

L’importanza mediatica dell’evento ha visto tutte le principali emittenti televisive italiane a garantire una copertura totale e in diretta dei solenni funerali di Papa Francesco, che avranno luogo a Roma, sabato 26 aprile 2025. Rai, Mediaset, La7, Sky e Discovery hanno modificato il palinsesto televisivo dell’intera giornata per garantire una copertura dell’evento. Ecco dove sarà possibile seguire la cerimonia i diretta tv:

Rai 1: la rete ammiraglia della tv di Stato trasmetterà l’intera celebrazione dei funerali di Papa Francesco, con collegamenti e approfondimenti già dalle prime ore del mattino di Sabato 26 aprile 2025. La Rai garantirà anche la diretta streaming gratuita su RaiPlay. La messa in onda avverrà, molto probabilmente, anche su RaiNews24.

Canale 5: Mediaset dedicherà una lunga diretta all’evento religioso. Lo Speciale Tg5 inizierà alle 9.45 e durerà fino alle 13.30. In studio con Cesara Buonamici ci saranno diversi ospiti. Il programma è coordinato dal vicedirettore del Tg5 Alfredo Vaccarella. Non mancheranno servizi di approfondimento prima e dopo la cerimonia. Disponibile anche la diretta streaming su Mediaset Infinity.

La7: anche l’emittente del presidente Urbano Cairo seguirà in tempo reale i funerali, del Pontefice offrendo la possibilità di seguire la diretta sia in tv sia sul sito e sull’app. La diretta sarà a cura del direttore Enrico Mentana.

Sky TG24: noto canale all news del gruppo televisivo Sky proporrà una copertura continua dell’evento per l’ultimo saluto a Papa Francesco, con immagini in diretta, servizi esclusivi, ospiti e commenti, sia in tv sia in streaming per abbonati e tramite il sito web di Sky.

Tv2000: Tra le tv che garantiranno copertura totale dell’evento, non poteva mancare ovviamente anche la televisione della CEI che garantirà ai telespettatori una copertura totale delle esequie del Papa.

Funerali di Papa Francesco sui canali internazionali

Oltre alle tantissime emittenti televisive italiane, anche numerosi canali tv internazionali, tra cui CNN, BBC e France 24, seguiamo e trasmetteranno in diretta la cerimonia dei funerali di Papa Francesco in tutto il mondo. Il sito ufficiale del Vaticano e Vatican News offriranno invece una diretta streaming multilingue per i fedeli che si trovano in ogni continente del Pianeta.