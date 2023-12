L’omicidio di Giulia Cecchettin ha scosso l’opinione pubblica e sia la Rai che Mediaset hanno deciso di trasmettere in diretta i suoi funerali. Vediamo quindi come cambia la programmazione nella giornata di oggi, martedì 5 dicembre 2023.

Funerali Giulia Cecchettin: la diretta di Rai 1 e Canale 5

È stata scelta la Basilica di Santa Giustina di Padova per celebrare i funerali di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa da Filippo Turetta che non riusciva a sopportare la fine della loro storia e la laurea della giovane. In chiesa sono attesi più di 10 mila persone e sono stati allestiti dei maxischermo per consentire a tutti di poter partecipare al suo ricordo. Davanti alla Basilica è presente una gigantografia di Giulia che la ritrae con un vestito rosso, sorridente, mentre era in altalena. La sua vita è stata spezzata prematuramente e la Rai e Mediaset hanno deciso di trasmettere i suoi funerali in diretta. La cerimonia, con una toccante omelia, sarà presieduta dal vescovo mons. Claudio Cipolla.

Su Rai 1, dalle 10.50 e in streaming su RaiPlay, andrà in onda uno speciale Tg1 della durata di un’ora e mezzo. ‘Storie italiane’ quindi accorcia la sua programmazione per fare spazio ai funerali, mentre l’appuntamento con Antonella Clerici con ‘È sempre mezzogiorno‘ è previsto per le 12.20. su Canale 5, sempre alle 10.50, andrà in onda uno speciale Tg5 con collegamenti in diretta. Dopo ‘Mattino Cinque‘ verrà trasmesso il funerale e saranno raccontati quei momenti fino all’edizione delle 13 del Tg5. Salta quindi la puntata di Forum. Le immagini delle esequie saranno trasmesse anche da Telechiara, l’emittente della Diocesi di Padova.

Lutto regionale

Intanto nel Veneto il governatore Luca Zaia ha proclamato il lutto nazionale per la giornata di martedì 5 dicembre. L’appello del presidente della Regione è chiaro: “chi può, abbassi la serranda e spenga le luci alle 11, per 5, 10 minuti o anche per un’ora“. Un piccolo segnale per dimostrare vicinanza alla famiglia della giovane ricordando che la luce sui femminicidi non va mai spenta.