I funerali di Gigi Proietti saranno trasmessi in tv e precisamente da Rai 1. Tutti i fan del grandissimo artista potranno seguire in diretta l’ultimo saluto all’ottavo re di Roma. Quando? Ecco tutte le informazioni per poter dare, anche se a distanza di chilometri, l’ultimo saluto a colui che ci ha intrattenuto per anni facendoci ridere anche nei momenti peggiori. Moltissimi utenti, infatti, dal giorno della sua scomparsa, la mattina del 2 novembre 2020, hanno scritto sui vari social come Proietti fosse uno di famiglia in grado di portare carezze nei momenti di sconforto, ma anche grasse risate.

Gigi Proietti funerali: dove seguire la cerimonia

Dove si potrà seguire la cerimonia funebre e partecipare così, all’ultimo saluto all’amatissimo Gigi Proietti? Per prima cosa è bene sottolineare che i funerali saranno blindati e in forma privata.

Nonostante ciò, in accordo con la famiglia, gli omaggi e la cerimonia funebre, che si terranno nella stessa giornata – quella di giovedì 5 novembre 2020 – anche se si svolgeranno in forma strettamente privata, potranno essere trasmessi in diretta tv.

Su Rai 1, a partire dalle 10 dunque, all’interno di una puntata speciale di UnoMattina, andranno in onda tutte le fasi della cerimonia funebre. La messa in onda sarà quindi affidata alla collaborazione fra la trasmissione dell’ammiraglia Rai e il TG1.

Durante la diretta i telespettatori potranno assistere a quanto accadrà nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo dove, per via delle disposizioni in merito al Covid-19 e per evitare assembramenti, saranno ammesse solo 60 persone. Con molta probabilità, oltretutto, davanti alla Chiesa e nelle vice adiacenti non potrà sostare nessuno.

Rai 1: una lunga diretta per i funerali di Gigi Proietti

Il collegamento di Rai 1 con Roma prenderà il via, molto probabilmente, intorno alle ore 10:00. In una Citta Eterna listata a lutto, infatti, UnoMattina inizierà a raccontare gli omaggi che verranno resi al grandissimo artista.

Secondo quanto si apprende il feretro si sposterà da Villa Margherita verso il Campidoglio. Il corteo di auto ripercorrerà luoghi molto importanti a Gigi Proietti. Uno fra tutti? Via Giulia, dove era nato.

Successivamente ci si muoverà verso il Globe Theatre di Villa Borghese – teatro dove Proietti ha ricoperto magistralmente il ruolo di direttore artistico- dove ci sarà una sosta di una cinquantina di minuti, circa, per i doverosi omaggi da parte di diversi artisti e amici. Non sono ancora noti i nomi di chi interverrà, ma da quanto si è visto in questi giorni la lista di amici e collegi che vogliono rendergli omaggio e vogliono raccontare a tutti come Proietti li abbia aiutati è davvero lunga.

L’arrivo nella chiesa degli Artisti sarà previsto per le 12 circa.