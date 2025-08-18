Tutto pronto per l’ultimo saluto al grande Pippo Baudo. La camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie di Roma, uno dei luoghi che lo hanno visto più volte protagonista del piccolo schermo, è lo scenario per l’ultimo saluto pubblico nella Capitale all’amato conduttore tv. L’attesa è sopratutto per i funerali di Pippo Baudo che avranno luogo nella sua amata Militello Val di Catania. La cerimonia sarà trasmessa in diretta tv. Di seguito il giorno, gli orari e dove seguire i funerali di Pippo Baudo sulle reti Rai e Mediaset.

Funerali Pippo Baudo in diretta Tv: quando, dove seguire e orario

In attesa del giorno dei funerali di Pippo Baudo che avranno luogo mercoledì 20 agosto alle ore 16.00 presso la Chiesa di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania, chi vorrà dare l’ultimo saluto al grande conduttore tv potrà recarsi alla camera ardente allestita a Roma presso il Teatro delle Vittorie.

Luogo e orari camera ardente di Pippo Baudo

I vertici Rai in accordo con i suoi familiari hanno voluto allestire la camera ardente in un luogo molto amato dal conduttore scomparso. Gli orari di apertura della camera ardente sono dalle 10 di oggi, lunedì 18 agosto fino alle 20, salvo prolungarsi per permettere alle persone ancora in fila di accedere. Mentre domani, martedì 19 agosto l’apertura sarà dalle 9 fino alle 12. Per motivi di sicurezza, entro le 7 di oggi sono stati sgomberati i veicoli e sarà vietata la sosta in via Col di Lana tra via Monte Zebio e via Oslavia, così come in via Monte Zebio, nel tratto compreso tra piazza Mazzini e via Antonio Cantore.

Luogo, orari e dove seguire i funerali di Pippo Baudo in tv

I funerali di Pippo Baudo si terranno nella sua amata Militello Val di Catania, mercoledì 20 agosto alle ore 16.00 nella Chiesa di Santa Maria della Stella. Funerali che verranno trasmessi in diretta tv sulle reti Rai e Mediaset.

Dalle 15.30 alle 18.10, il Tg1 trasmetterà in diretta le esequie di Pippo Baudo. Anche Mediaset seguirà in diretta i funerali di Pippo Baudo con “Diario del giorno”, in onda dalle 15.35 fino alle 18.55 per poi cedere la linea al Tg4.

Il necrologio di Pier Silvio Berlusconi e tutti i dirigenti Mediaset

Significativo il necrologio dell’Amministratore Delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi, del presidente Fedele Confalonieri e dei dirigenti Mediaset, che ricordano Pippo Baudo come “maestro e riferimento della televisione italiana”. Un riconoscimento che va oltre le appartenenze aziendali e celebra la grandezza di un professionista che ha onorato l’intero settore televisivo.