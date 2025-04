Cambia ancora il palinsesto televisivo in vista dei funerali di Papa Francesco, che si svolgeranno alle ore 10.00 di sabato 26 aprile 2025 sul sagrato della basilica di San Pietro. Come cambia la programmazione tv nel giorno dei funerali di Papa Bergoglio?

Funerali Papa Francesco, quando in tv: cambia la programmazione

Sabato 26 aprile 2025 dalle ore 10.00 saranno trasmessi i Funerali di Papa Francesco, scomparso all’età di 88 anni dopo dodici anni di Pontificato. Una notizia che ha scosso il mondo intero e che ha radunato milioni di fedeli a Piazza San Pietro a Roma dove si terrà l’ultimo saluto al Santo Padre. La liturgia dei funerali si terrà sul sagrato della basilica di San Pietro e sarà presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re. Dopo i funerali, Papa Bergoglio sarà trasporto presso la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma come espressamente richiesto nel testamento. In vista dei funerali del Papa cambia ancora una volta la programmazione televisiva che in questi giorni si è occupata principalmente della sua morte.

Palinsesti Rai in vista dei Funerali di Papa Francesco: cosa va in onda

Rai1 è pronta a seguire con uno Speciale del Tg1 dalle 8.30 del mattino fino alle 13.30 i funerali di Papa Francesco. Nel pomeriggio spazio poi a “Linea Bianca” che andrà a sostituire “Le stagioni dell’amore”. A seguire “Sabato in Diretta” condotto da Emma D’Aquino che andrà in onda fino al TG della sera. Stop alla messa in onda dei game show “L’Eredità” e “Affari Tuori” che è stato cancellato anche nei giorni precedenti per lasciare spazio agli speciali dedicati alla morte del Papa. In prima serata su Raiuno spazio allo speciale “Porta a Porta” di Bruno Vespa dalle ore 20.35 che andrà in onda al posto dello “Speciale – L’Eredità” di Marco Liorni posticipato a domenica 27 aprile sempre in prime time subito dopo “Affari Tuoi” di Stefano De Martino.

Salta anche l’appuntamento con “Ciao Maschio” di Nunzia De Girolamo che sarà trasmessa il 31 maggio, mentre “Affari Tuoi – Speciale” previsto per venerdì 2 maggio sarà posticipato a domenica 4 maggio.

Palinsesti Mediaset in vista dei Funerali di Papa Francesco: cosa va in onda

Cosa cambia nella programmazione tv di Mediaset in vista dei Funerali di Papa Francesco? Sabato 26 aprile 2025 ampio spazio dalle ore 8.45 alla diretta dell’ultimo saluto a Papa Francesco con uno Speciale Tg5 condotto da Cesara Buonamici. A seguire dalle ore 13 il TG5, mentre salta l’appuntamento con “Melaverde” e “Forum”.

Non cambia la programmazione della prima serata: confermata la messa in onda della nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. A seguire, in seconda serata, uno speciale del Tg5 dedicato all’ultimo saluto a Papa Francesco.