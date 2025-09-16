Freeze è il nuovo comedy show della Rai condotto da Rocío Muñoz Morales e Nicola Savino. Il programma, che riprende un format giapponese, è stato adattato per il nostro paese e promette di far ridere il pubblico presente e quello da casa. Noi di Superguidatv eravamo presenti alla conferenza di presentazione che si è tenuta nel Centro Produzioni Rai di Napoli. Scopriamo insieme quando andrà in onda e chi saranno gli ospiti della prima puntata.

Freeze: quando in tv e meccanismo del gioco

Arriva su Rai 2 Freeze – Chi sta fermo vince!. Ogni martedì e per sei settimane, vedremo in onda il nuovo comedy show che sarà presentato da Rocío Muñoz Morales e Nicola Savino. Accanto a loro ci saranno, a giudicare l’imperturbabilità dei concorrenti, Mara Maionchi e Ubaldo Pantani (con le sue imitazioni che cambieranno ad ogni appuntamento). La prima puntata di Freeze è prevista per martedì 16 settembre 2025 in prima serata su Rai2.

Ma in cosa consiste il gioco? Oltre allo studio ci sarà una ‘stanza dei giochi’ dove otto celebrità, divise in due gruppi, si sfidano a restare immobili qualunque cosa accada. Obiettivo è infatti quello di resistere ad ogni tipo di provocazione e restare fermi appena Nicola Savino annuncerà dallo studio il momento “Freeze”. Solo una squadra accederà al round finale in cui i quattro concorrenti della squadra in vantaggio dovranno sfidarsi tra loro.

Gli ospiti della prima puntata

Nella prima puntata di Freeze in onda martedì 16 settembre su Rai2, vedremo le due squadre capitanate da Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina. Insieme a loro ci saranno Francesco Arienzo, Paola di Benedetto, Nathalie Guetta, Enzo Miccio, Sabrina Salerno ed Ema Stokholma. Ubaldo Pantani sarà Massimo Giletti mentre il terzo giudice/arbitro è Alberto Rimedio.

Freeze è prodotto dalla direzione Rai Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Fremantle, ed è l’adattamento italiano dell’omonimo format giapponese creato dagli stessi ideatori di LOL – Chi ride è fuori. Le sei puntate (di cui la prima è stata registrata il 6 settembre con ben 20 telecamere) si terranno dall’Auditorium del Centro Produzione Tv di Napoli.

Rocio risponde alla domanda su Raoul Bova

Durante la conferenza, in collegamento, è stata posta una domanda a Rocio riguardo l’intervista di Raoul Bova a Verissimo. Queste le sue parole:

“Per me, la Televisione e l’intrattenimento, il mio lavoro sono vitamina insieme alla mie due meravigliose figlie. Confesso che questo progetto per me è un regalo, perché riempie il mio cuore e mi fa sorridere. Non mi fa sorridere in superficie, fare questo programma mi sta facendo del bene, non solo perché sto elaborando tutto ma anche per la gente con cui lo sto facendo.

Io ho preso una scelta molto ponderata che è quella del silenzio perché voglio tutelare la cosa più preziosa che ho nella vita: le mie figlie Luna e Alma. Voglio continuare a intraprendere questa strada che è quella che mi appartiene e mi fa stare bene. È un momento difficile, non lo nego, ma stanno succedendo tante cose bellissime e me le godo fino in fondo”.