Al via Freeze Chi sta fermo vince, il nuovo divertente show di Rai 2 condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata in onda stasera, martedì 16 settembre 2025, su Rai2.

Freeze Chi sta fermo vince, stasera su Rai2

Stasera, martedì 16 settembre 2025, dalle ore 21.20 appuntamento con la prima puntata di Freeze Chi sta fermo vince!, il nuovo show televisivo presentato da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales. Prodotto dalla direzione Rai Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Fremantle, Freeze è l’adattamento italiano dell’omonimo format giapponese creato dagli stessi ideatori di LOL – Chi ride è fuori. Sei le puntate previste trasmesse dall’Auditorium del Centro Produzione Tv di Napoli.

Il format del programma è molto semplice, ma alquanto imprevedibile: la sfida vede otto personaggi famosi del mondo dello spettacolo chiusi in una stanza sfidarsi a restare immobili qualunque cosa accada. Quando Nicola Savino annuncerà dallo studio il momento “Freeze”, i concorrenti – divisi in due squadre – dovranno tentare di rimanere impassibili di fronte alle più svariate provocazioni: niente sorrisi, niente reazioni, nessun movimento. A metterli alla prova, una serie di situazioni e provocazioni pensate per testare il loro sangue freddo. I concorrenti non sapranno mai cosa li aspetta, e dovranno affrontare ogni round con autocontrollo e nervi d’acciaio.

Freeze Chi sta fermo vince, ospiti ed arbitri della prima puntata

Tra gli ospiti della prima puntata di stasera, martedì 16 settembre 2025, di Freeze Chi sta fermo vince! ci sono: Francesco Arienzo, Herbert Ballerina, Paola di Benedetto, Nathalie Guetta, Enzo Miccio, Francesco Paolantoni, Sabrina Salerno ed Ema Stokholma. A giudicare la loro imperturbabilità c’è il “Grande Freezer”. Si tratta di “arbitri” tra cui troviamo: Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e, in qualità di terza guest star, che sarà diversa in ogni puntata, il telecronista Alberto Rimedio.

Al termine di ogni manche, gli arbitri assegneranno un punteggio valutando ogni minimo movimento compiuto dai concorrenti. La classifica spetta alla co-conduttrice Rocío Muñoz Morales, ma attenzione solo una squadra parteciperà al round finale che decreterà il vincitore assoluto di Freeze. Nell’ultima sfida, infatti, saranno i concorrenti della squadra in vantaggio a darsi battaglia tra di loro per contendersi la vittoria e il trofeo più “glaciale” della TV.

L’appuntamento con Freeze Chi sta fermo vince! è il martedì in prime time su Rai2.