Tutto pronto per una nuova puntata di «Freedom – Oltre il confine», il programma di e con Roberto Giacobbo trasmesso in prima serata su Italia 1. Scopriamo tutte le anticipazioni, i temi, servizi e reportage della terza puntata di stasera, lunedì 29 gennaio 2024.

Lunedì 29 gennaio 2024 dalle ore 21.20 va in onda la terza puntata di Freedom – Oltre il confine, il viaggio televisivo di Roberto Giacobbo con reportage inediti e di grande impatto visivo, realizzati in Italia, in Grecia, in Portogallo, in Egitto, e non solo. Nella puntata di stasera il viaggio ha iniziato dalla Lombardia e per la precisione dal Duomo di Milano. Il simbolo della capitale meneghina è uno dei monumenti più amati e conosciuti al mondo. Considerato la vera anima di Milano, il Duomo necessita ancora oggi di opere di conservazione e restauro. Un lavoro delicato e complesso affidato alla Veneranda Fabbrica del Duomo che si occupa anche della gestione delle cave di Candoglia. Giacobbo questa sera è pronto a mostrare l’incredibile viaggio che, da più di 600 anni, permette a informi blocchi di marmo di trasformarsi nelle meravigliose opere d’arte che decorano la Cattedrale di Milano.

Da Milano al Portogallo per scoprire le misteriose origini di Lisbona. Come è nata la città? Sono diverse le leggende, storie ed ipotesi che ruotano intorno alla nascita della splendida capitale portoghese. Tra le più famose c’è quella legata a Ulisse e alla città di Olisippo. Olisippo si racconta fosse l’antimo nome di Lisbona: un nome legato all’eroe greco dell’Odissea. Un viaggio intenso ed imperdibile tra le atmosfere dei vicoli di Lisbona e i canti notturni del Fado.

Il viaggio della terza puntata di Freedom Oltre il confine di Roberto Giacobbo di stasera, lunedì 29 gennaio 2024, prosegue poi in Friuli Venezia Giulia per mostrare l’Orrido di Pradis, un luogo affascinante e da sempre oggetto di continue ricerche da parte degli archeologi. E ancora: Giacobbo in barca ha raggiunto L’isola dell’Asinara, in Sardegna, conosciuta per più di 100 anni come l’Alcatraz italiana. Un carcere da cui era davvero impossibile scappare, solo due detenuti sono riusciti a farlo. Centrale la testimonianza di un uomo che ha vissuto nella prigione, che ha pagato la sua pena e oggi è protagonista di una storia emozionante.

Infine il viaggio termina a Roma per mostrare e visitare il Pantheon. Uno dei momenti più belli ed affascinanti al mondo viene svelato e mostrato ai telespettatori in uno modo unico grazie anche alla vista dalla cupola.

«Freedom» è un programma di e con Roberto Giacobbo; capo progetto, Irene Bellini; scritto con Antonio Costa, Massimo Fraticelli e Michele Rossi. Regia di Ico Fedeli. Per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, produzione esecutiva di Monica Paroletti