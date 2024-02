Torna l’appuntamento con «Freedom – Oltre il confine», il programma di e con Roberto Giacobbo in prima serata su Italia 1. Ecco tutte le anticipazioni, i temi, servizi e reportage della quarta puntata di stasera, lunedì 5 febbraio 2024.

Lunedì 5 febbraio 2024 dalle ore 21.20 va in onda la quarta ed ultima puntata di Freedom – Oltre il confine, il viaggio televisivo di Roberto Giacobbo con reportage inediti e di grande impatto visivo, realizzati in Italia, in Grecia, in Portogallo, in Egitto, e non solo. Per il gran finale Roberto Giacobbo e tutta la sua squadra si sono recati ad Assisi dove, più di 800 anni fa, un piccolo uomo di nome Francesco operò un cambiamento radicale, non solo nella sua vita e in quella della sua comunità, ma anche in seno al cristianesimo. San Francesco oggi è famoso in tutto il mondo come il Santo di tutti e incarna i valori universali di umiltà, fraternità e speranza. Il viaggio di Giacobbo prende il via dai luoghi più importanti della sua vita tra cui la Basilica Superiore.

Da Assisi alla Puglia per visitare l’antica città di Herdonia. Le telecamere di Freedom sono entrate nel sito archeologico di quella che è stata chiamata la Pompei di Puglia mostrando i luoghi riportati alla luce dagli archeologi che, sono appena il 20% dell’intera città.

Il viaggio di Freedom Oltre il confine della puntata di lunedì 5 febbraio 2024 prosegue in Grecia per mostrare Meteore, uno dei dieci luoghi più belli e imperdibili del mondo, nonché patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Si tratta di un complesso di monasteri situati nel nord della Grecia, nella regione della Tessaglia. Un vero e proprio capolavoro, visto che questi monasteri sono posizionati su alte formazioni rocciose e danno l’impressione di essere sospesi nel cielo. Dalla Grecia all’Italia per mostrare le bellezze di Villa Arconati, una splendida residenza estiva, a pochi chilometri da Milano. Nel 1600 questa villa permetteva agli aristocratici del tempo di sfuggire alla vita cittadina e godere della natura, dell’arte e del lusso, circondati da giardini, statue, labirinti e fontane. Considerata la “la piccola Versailles di Milano”, Villa Arconati è un museo a cielo aperto!

E ancora: Mantova dove è custodito il sangue di Cristo in due sacri vasi. La tradizione narra di Longino, il centurione romano che, secondo la tradizione, avrebbe trafitto il costato di Gesù. Il sangue di Gesù è conservato nella cripta della Chiesa di Sant’Andrea. Roberto Giacobbo e il suo team sono già al lavoro per preparare nuovi e bellissimi reportage, da proporre al proprio pubblico nei prossimi mesi. Ricordiamo che «Freedom» è un programma di e con Roberto Giacobbo; capo progetto, Irene Bellini; scritto con Antonio Costa, Massimo Fraticelli e Michele Rossi. Regia di Ico Fedeli. Per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, produzione esecutiva di Monica Paroletti.