Tutto pronto per la 25ima edizione di Freedom oltre il confine, il programma condotto con grandissimo successo da Roberto Giacobbo. Scopriamo tutte le novità e le anticipazioni di una stagione che si preannuncia, manco a dirlo, imperdibile!

Freedom oltre il confine 2024, quando torna su Italia 1

L’edizione 2024 di Freedom oltre il confine segna un tassello importantissimo nella storia del programma di e con Roberto Giacobbo che torna da lunedì 15 gennaio 2024 dalle ore 21.20 in prima serata su Italia 1.. Per il 25imo anniversario di messa in onda, il programma ha in serbo tantissime sorprese e novità; a cominciare da reportage inediti e di grande impatto visivo, realizzati in Italia e in giro per l’Europa alla scoperta di tesori naturali e architettonici.

Il Sistema Freedom è composto da un programma tv, libri, ma anche un magazine e diversi account social tutti intestati a Roberto Giacobbo. L’edizione 2023 del programma, composta da 13 prime serate, ha catalizzato l’attenzione di milioni di telespettatori ed appassionati del genere, facendo registrare ottimi ascolti. L’intera stagione è stata trasmessa in prime time su Italia 1, ma anche sul canale Focus, in versioni long e short, rieditate e aggiornate con contenuti ad hoc e inediti.

Il grande successo di Freedom è legato da un approccio rigoroso ai contenuti, ma empatico verso il pubblico. Una divulgazione-action che ha come obiettivo principale coinvolgere il più possibile lo spettatore, con reportage molto curati, spettacolari e dai colori vividi. Per renderlo possibile vengono utilizzate tecnologie top di gamma, tra telecamere 4K che adottano lenti cinematografiche, fotocamere leggere e action-cam, oltre a quella montata sul MiniTruck, per un totale di dieci, al lavoro in simultanea con droni di ultima generazione da 4K a 6K. Ma non finisce qui, visto che viene utilizzato anche scanner 3D, laser e ricostruzioni digitali a nuvole di punti.

Freedom – Oltre il confine, I numeri di un programma da record!

Una menzione speciale anche alla grande squadra di Freedom, un team di professionisti super affiatato: 40 elementi, di cui 16 sul campo pronti a seguire Giacobbo in oscuri cunicoli e in luoghi spettacolari, spesso chiusi al

pubblico, dare un’impronta originale a ogni reportage, passare ore davanti a un computer per finalizzare, colorare, montare e musicare ore di girato.

Non solo, Freedom è anche un magazine: uno spin-off davvero fortunato a cura di Fivestore, divisione editoriale di Mediaset, è formulata in 96 pagine, dense di immagini esclusive e approfondimenti inediti rispetto al programma TV, oltre a spazi dedicati al rapporto tra il pubblico, Roberto Giacobbo e la squadra del programma. Ricordiamo che «Freedom» è un programma di e con Roberto Giacobbo; capo progetto, Irene Bellini; scritto con Antonio Costa, Massimo Fraticelli e Michele Rossi. Regia di Ico Fedeli. Per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, produzione esecutiva di Monica Paroletti.

L’appuntamento con la prima puntata è per lunedì 15 gennaio 2024 in prima serata su Italia 1.