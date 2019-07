Freedom – Oltre il confine, anticipazioni e temi di martedì 9 luglio 2019

Freedom – Oltre il confine di Roberto Giacobbo torna nella prima serata di Retequattro. Di cosa si occuperà questa settimana il programma di divulgazione? Quali saranno i temi al centro dell’ottava puntata? Ecco tutte le anticipazioni e i temi al centro della serata di martedì 9 luglio 2019.

Freedom oltre il confine stasera: martedì 9 luglio 2019

Martedì 9 luglio 2019 appuntamento alle ore 21.25 con l’ottava puntata di Freedom Oltre il Confine, il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo.

Questa settimana le telecamere di Freedom sono tornate in Abruzzo per realizzare un servizio dedicato ai reperti sacri conservati presso la città di Lanciano, in provincia di Chieti. Nell’antichissima città di Lanciano è possibile vedere una serie di reperti sacri come dei frammenti di sangue e un lembo molto sottile di carne. Si tratta di due reperti sacri che come vuole la tradizione si sarebbero formati dall’unione di un’ostia con un calice di vino.

E’ davvero così? E soprattutto si tratta davvero di carne e sangue umani? Non solo, esiste un legame tra queste reliquie sacre e quello che viene comunemente chiamato il Sacro Grall? Stando ad alcune ricostruzioni storiche si dice che proprio nella cittadina di Lanciano è nato il soldato romano che trafisse Cristo crocifisso.

Roberto Giacobbo, Freedom: le anticipazioni di martedì 9 luglio

Da Lanciano poi le telecamere di Giacobbo si spostano nuovamente in Egitto per raccontare le origini di questo popolo legato alla divinità di Osiride, dio della fertilità e dio dei morti. Stando alla tradizione, il corpo di Osiride sarebbe stato disperso lungo l’Egitto e sopra ogni sua reliquia sarebbe stato eretto un tempio. E’ davvero così?

Durante la puntata Roberto Giacobbo col professore Zahi Hawass si occuperà anche di scoprire e mostrare un pozzo di circa 30 metri nelle vicinanze delle tre piramidi di Giza, dove tradizione vuole sia conservato il sarcofago del dio Osiride e dove ancora oggi è presente un bacino di acqua. Ma non finisce qui, le telecamera di Freedom – Oltre il Confine sono pronte a portare i telespettatori alla scoperta della Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio a Roma, al cui interno è possibile ammirare un museo unico al mondo.

Si tratta di un museo composto da oggetti che potrebbero essere prova reale dell’esistenza del Purgatorio. Qualche esempio? Come delle impronte di fuoco lasciate da persone defunte utilizzata come mezzo per comunicare con il mondo dei vivi. Con questa parte del programma prosegue l’inchiesta dedicata a cosa c’è oltre la vita terrena.