Roberto Giacobbo torna stasera, eccezionalmente di martedì 19 agosto 2025, con una nuova puntata di «Freedom – Oltre il confine 2025», il viaggio televisivo che unisce il binomio scoperta e conoscenza. Scopriamo le anticipazioni, i temi, servizi e reportage al centro della puntata di stasera, martedì 19 agosto 2025.

Freedom Oltre il confine 2025 stasera su Rete 4: le anticipazioni

Stasera, martedì 19 agosto 2025, dalle ore 21.10 torna l’appuntamento con “Freedom – Oltre il confine“, il programma di approfondimento e divulgazione di Roberto Giacobbo. La puntata, inizialmente prevista per domenica, è stata posticipata al martedì sera con tanti nuovi servizi dedicati alle meraviglie della storia e della natura. Il viaggio di Roberto Giacobbo stasera parte dallo splendido affresco della Battaglia di Anghiari del 1440, opera incompiuto di Leonardo Da Vinci presente nel Salone dei Cinquecento a Firenze.

Il conduttore e divulgatore ricostruisce per i telespettatori la vicenda storico-artistica con l’aiuto dell’ingegnere Maurizio Seracini. Si tratta di un’opera incompiuta da parte del geniale Leonardo Da Vinci che racconta la la celebre Battaglia di Anghiari. Correva l’anno 1440 quando le armate fiorentine – sostenute dai guelfi – affrontarono i milanesi dei Visconti. A distanza di decenni ancora oggi ci si domanda se la cronaca sia stata vera considerando anche il parere storico di Machiavelli che mise in dubbio la notizia. Per questo motivo, a distanza di anni, si parla di possibile “fake news ante litteram”. Dalla splendida Firenze, il viaggio di Giacobbo prosegue verso Bari per parlare di medicina e di come le tragedie del passato siano state importantissime e fondamentali per generare speranza per il futuro.

Freedom Oltre il confine 2025, ospiti e temi della puntata di stasera: martedì 19 agosto 2025

Ma non finisce qui, visto che la puntata di martedì 19 agosto 2025 di Freedom Oltre il Confine 2025 prosegue a Delfi, in Grecia. In questa antica città, situata in una posizione panoramica ai piedi del Monte Parnaso, è presente il santuario dedicato ad Apollo e il suo oracolo dove sacerdotesse e visioni influenzavano i destini dei popoli. Dalla Grecia le telecamere di Freedom tornano in Italia; per la precisione a Cividale del Friuli (provincia di Udine) per raccontare l’Ipogeo Celtico, un luogo misterioso scavato nella roccia. Tra gli ospiti di stasera c’è anche l’assiriologo Claudio Saporetti

Infine il viaggio di Giacobbo si conclude in Spagna: la prima tappa è alla scoperta dei misteriosi Volti di Bélmez e poi al Caminito del Rey, celebre percorso sospeso situato lungo le pareti del Desfiladero de los Gaitanes a El Chorro, vicino a Álorache.

Ricordiamo che «Freedom» è un programma di e con Roberto Giacobbo. Capo progetto, Irene Bellini; scritto con Massimo Fraticelli e Michele Rossi; regia, Camillo Cutolo. Per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, con produzione esecutiva di Monica Paroletti.