Tutto pronto per la nuovissima edizione “Freedom – Oltre il Confine“, il programma di avventura, scoperta e indagine condotto da Roberto Giacobbo. Tante nuove puntate che coinvolgeranno il telespettatore alla ricerca della conoscenza e del desiderio costante di andare oltre per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia. Ecco la data ufficiale di partenza e tutte le novità.

Freedom Oltre il Confine 2020: quando inizia su Italia 1

Ci siamo, “Freedom – Oltre il confine” torna in tv con nuove puntate. Il programma di divulgazione scientifica condotto con grandissimo successo da Roberto Giacobbo, dopo due edizioni trasmesse su Rete 4, approda su Italia 1. Da venerdì 11 settembre 2020 in prima serata su Italia 1 appuntamento con le nuovissime puntate che si preannuciano davvero ricche di novità.

Stando alle prime indiscrezioni, l’edizione 2020 del programma di Roberto Giacobbo è composta da 13 puntate che si svolgeranno sia in Italia che all’estero. Un nuovo viaggio alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese, ma anche del resto del mondo con alcune incredibili novità come la presenza di un mini truck, che il documentarista e conduttore ha spiegato così a Tv Sorrisi e Canzoni:

Nella prima puntata debutterà il “mini truck”. Un “cucciolo” in scala ridotta e perfettamente funzionante del camion attrezzato che ci accompagna di solito negli spostamenti. Questa miniatura camminerà accanto a me e mi parlerà come il robottino R2-D2 di “Guerre stellari.

Freedom Oltre il Confine, le nuove puntate su Italia 1

Le nuove puntate di “Freedom – Oltre il Confine 2020” partono all’insegna della tecnologia e delle novità. A cominciare dal mini truck dotato di quattro ruote motrici e una telecamera sul tetto che verrà radiocomandato da una persona del programma.

Non solo, tra le novità di questa nuova edizione del programma di informazione e divulgazione, Giacobbo ha annunciato anche la presenza di un avatar. Si proprio così, i telespettatori dalla quinta puntata in poi potranno scoprire Robbo, l’avatar di Roberto Giacobbo creato scannerizzando l’aspetto del conduttore e giornalista televisivo che precisa “è una versione più giovane e leggera di me. È stato un lavoro incredibile“.

Una stagione davvero esplosiva quella di “Freedom” in partenza da venerdì 11 settembre 2020!