Roberto Giacobbo dalla Rai a Mediaset: sarà il volto di Focus

Dalla Rai a Mediaset: Roberto Giacobbo lascia Voyager e la Rai e diventa il volto del nuovo canale Focus targato Mediaset

Roberto Giacobbo è il nuovo volto di Focus, il canale pensato per gli amanti del sapere, della scienza, della storia e dell’ingegneria. Una bella notizia per il conduttore che solo pochi giorni fa aveva ufficializzato il suo arrivederci alla Rai.

Roberto Giacobbo arriva a Mediaset

Oramai è ufficiale: il conduttore di Voyager ha siglato un contratto con l’azienda del Biscione per diventare il volto del nuovo canale Focus targato Mediaset in arrivo a maggio sul canale 35 del digitale terrestre.

Una notizia che arriva in concomitanza con la decisione di lasciare la tv di stato dove per tantissimi anni ha condotto con grandissimo successo il programma “Voyager“. Dopo anni di servizio pubblico, Roberto Giacobbo è pronto per una nuovissima avventura che lo vedrà il volto del nuovo canale Focus targato Mediaset. Al momento la notizia sembrerebbe certa, anche se manca la conferma ufficiale dai vertici Mediaset.

Una cosa è certa: tra l’azienda del Biscione e l’ex conduttore Rai ci sono stati una serie di contatti e colloqui che fanno ben sperare per l’arrivo di Giacobbo a Mediaset.

Roberto Giacobbo nuovo volto di Focus

L’arrivo di Roberto Giacobbo a Mediaset coincide proprio con il lancio del nuovo canale Focus in arrivo nel mese di maggio sul canale 35 del digitale terreste.

Al momento non è ancora stato definito il palinsesto del canale, una decisione forse voluta proprio per consentire al futuro condutture di poter decidere liberamente gli argomenti da trattare.

Non dimentichiamo, infatti, che Giacobbo ha condotto per diversi anni il programma “Voyager” con ottimi risultati di ascolti.

La decisione di lasciare la Rai è stata voluta con grande serenità dallo stesso conduttore:

nessun dissenso con il servizio pubblico che in questi anni mi ha dato tanto dal punto di vista professionale

ha precisato Giacobbe.

Il conduttore ha poi sottolineato:

I rapporti sono cordialissimi. Non c’è nessuna certezza sul mio futuro. Sono un professionista sul mercato, è vero, ma al momento sto valutando alcune offerte in generale. Di più non posso e non voglio aggiungere.

A questo viene da pensare che l’offerta vagliata dal conduttore sia stata proprio quella che lo vedrà protagonista del nuovo canale Focus targato Mediaset.