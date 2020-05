Fratelli di Crozza torna in tv dopo lo stop per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Maurizio Crozza è pronto a far divertire i telespettatori con nuove puntate e nuove imperdibili imitazioni. Ecco quando in tv e le prime anticipazioni.

Fratelli di Crozza 2020, le nuove puntate sul canale Nove

Al via da venerdì 15 maggio 2020 alle ore 21.25 le nuove puntate di Fratelli di Crozza, il programma di successo condotto da Maurizio Crozza e trasmesso in prima serata sul Canale Nove. Un ritorno molto atteso quello del comico ed imitatore che torna in video dopo la sospensione del suo programma per il Coronavirus. Con l’inizio della Fase 2 ecco tornare in video le nuove puntate dello show con le immancabili imitazioni tra cui quella di Roberto Gualtieri, il Ministro dell’Economia alle prese con la crisi economica innescato dal diffondersi della pandemia da Covid-19 in tutto il mondo.

Il programma, in onda sul canale Nove e in live streaming su Dplay, tornerà ma per via delle disposizioni del Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus andrà in onda senza la presenza del pubblico. Una decisione giusta, condizione essenziale per poter andare in video in questo periodo di emergenza sanitaria nazionale.

Fratelli di Crozza 2020 in tv e streaming

La nuova edizione di Fratelli di Crozza 2020 sarà composta da sei appuntamenti in prima serata che verteranno ancora una volta su temi e argomenti di strettissima attualità politica e sociali raccontati con chiave ironica e pungente da Maurizio Crozza tra monologhi e imitazioni assolutamente imperdibili.

Ricordiamo che il programma “Fratelli di Crozza” è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.