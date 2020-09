I Fratelli Bartoloni imbattibili a Reazione a Catena. Dopo più di dieci puntate da campioni in carica, la squadra formata dai tre simpatici fratelli da Firenze porta a casa il montepremi totale (anche se non definitivo, di sicuro per ora) pari alla cifra di quasi 100.000 euro in gettoni d’oro (97.907, secondo il calcolo preciso).

I Fratelli Bartoloni imbattibili a Reazione a Catena: vinti 100.000 euro

L’ultima vincita, non altissima ma comunque consistente, c’è stata nella puntata di Reazione a Catena di martedì 15 settembre 2020. E’ pari infatti a 27.500 euro (in gettoni d’oro) quanto vinto dai fratelli toscani nell’amato gioco finale del quiz di Rai 1.

Dopo aver visto sul tabellone la cifra di 110.000 euro, a cui i tre sono arrivati grazie ad un altro buon risultato ottenuto all’Intesa Vincente, i Tre alla seconda – questo il nome della squadra – ha “dimezzato” soltanto una volta per “comprare” la parola – “terzo elemento”.

Risultato? Scesi da 110.000 euro a 55.000 e dunque a 27.500, il brillante trio se li è portati a casa indovinando l’ultima parola “cappello“, posta tra “apertura” e “tanto”. Apertura, cappello, nel senso di parte introduttiva riferita ad un articolo. “Tanto di cappello”, un modo di dire per intendere rispetto o ammirazione verso gesti altrui.

La nuova vincita è stata peraltro contrassegnata da un momento per certi versi inedito per quest’edizione di Reazione a Catena. Subito dopo la vittoria, i campioni si sono avvicinati per festeggiare, e anche il conduttore Marco Liorni ha sottolineato la cosa: «I fratelli si abbracciano… grandi emozioni oggi», ha detto.

Fino ad ora le vincite dei Fratelli Bartoloni sono state cinque, con una media imperfetta di una vincita ogni tre puntate. Mercoledì 16 settembre andrà in onda la quindicesima puntata per i campioni in carica e non è detto che non trovino sfidanti degni di nota in grado di determinarne l’eliminazione dal programma.

Quando finisce Reazione a Catena 2020 con Marco Liorni

Ma quando finisce l’edizione 2020 di Reazione a Catena? Ebbene, questa edizione numero 14 del popolare quiz terminerà a fine settembre. Più precisamente, nel palinsesto preserale di Rai1, rete ora diretta da Stefano Coletta, l’ultima puntata del programma campione di ascolti è prevista per domenica 27 settembre 2020. Poi arriverà il riconfermato Flavio Insinna con le nuove puntate de L’Eredità. Si chiuderà così l’edizione senza pubblico in studio, a causa delle norme anti-Covid, e con alcuni spettatori collegati da casa e che, in trasmissione, il conduttore Marco Liorni ha già più volte definito “affacciati”.