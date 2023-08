Frankenstein Junior è una pietra miliare nella storia del cinema comico e brillante, un film originale e divertente, non privo di importanti spunti di riflessione, molto bene interpretato da un cast di eccellente livello. Per questo non stupisce che, nonostante si tratti di una pellicola datata (1974), siano sempre numerosi i telespettatori che, all’ennesimo passaggio in tv, si lasciano catturare dal suo fascino senza tempo.

Per chi non volesse perdersi il prossimo appuntamento, Frankenstein Junior va in onda Lunedì 21 Agosto su Nove in prima serata. Di seguito trovate trama, cast e curiosità su un film che fa ridere sì, ma che, a tratti, risulta persino poetico.

Frankenstein Junior: la trama in breve e il film

Frankenstein Junior è una rivisitazione in chiave comica del classico letterario di Mary Shelley e una parodia del celebre Frankenstein interpretato da Boris Karloff nel 1931, un horror che ha terrorizzato intere generazioni.

Il giovane neurochirurgo Frankenstein arriva in Transilvania e scopre un vecchio taccuino di suo nonno nel quale si cita un misterioso esperimento.

Ottimo il cast principale che dà vita al film, che annovera interpreti del calibro di Gene Wilder, Peter Boyle e Marty Feldman.

Qualche curiosità sul film

Frankenstein Junior, il capolavoro artistico di Mel Brooks, è anche una delle parodie più celebri della storia del cinema. La pellicola è un classico della comicità a livello internazionale. Tante le curiosità in merito, eccone qualcuna: