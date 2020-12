Non si attenua la polemica che è scoppiata dopo l’intervento di Mauro Corona a Carta Bianca su Rai Tre, in cui lo scrittore avrebbe usato parole poco lusinghiere verso la giornalista tv. Polemiche che, inevitabilmente, hanno fatto scendere in campo persino Franco di Mare, direttore della terza rete della Rai. E, tra le pagine de Il Corriere della Sera in una lunga intervista, cerca di spiegare il suo punto di vista sulla questione. Accusando, però, sia Mauro Corona per il suo comportamento ma anche Bianca Berlinguer di aver gettato solo benzina sul fuoco. Sta di fatto che la questione ha scosso nel profondo la trasmissione di Rai Tre e ora si attendono seri provvedimenti.

Sulla polemica Corona-Berlinguer scende in campo Franco di Mare

Franco di Mare su Corona è categorico: “Non so se tornerà in tv. È una decisione della Rai. Non mia. Mi sono basato sulle norme e il Comitato Etico mi ha detto che non si può estrometterlo“. Ma lo scrittore è stato è comunque allontanato dagli studi dato che ha violato “l’articolo uno del codice etico e del contratto di servizio in cui si impone di utilizzare un linguaggio rispettoso verso le donne“. La questione non è finita qui.

Nell’intervista si apre una parentesi anche sull’operato di Bianca Berlinguer e il direttore afferma: “E’ stata invitata più volte da me a non rilasciare nessuna dichiarazione sulla questione e non mi ha ascoltato“. E poi. “Sono fortemente aziendalista e sono sicuro che i vertici sapranno come gestire la questione“. Franco di Mare inoltre afferma di non essere adirato con la conduttrice ma conferma che la Berlinguer era stata “invitata a non rilasciare nessuna intervista. Nessuno vuole sospendere la trasmissione come è avvenuto per Detto Fatto”.

La decisione? Spetta alla Rai

“Corona era stato già sospeso una volta”, continua il direttore. “Nulla di personale. Mi sta simpatico ma certi atteggiamenti verbali così offensivi non sono più consentiti. Come si può tollerare quel suo stai zitta gallina?” Franco di Mare pare che abbia le mani legate. Oltre a questo non può fare altro se non far rispettare i “regolamenti interni”. E proprio per questo motivo, come ha evidenziato anche Striscia la Notizia in un servizio che è stato mandato in onda nelle scorse puntate, il direttore di Rai Tre pare che sia in contraddizione nell’applicare il codice etico. Non resta che attendere ulteriori dettagli in merito.