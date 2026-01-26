“Franco Battiato. Il lungo viaggio”, l’atteso biopic, della durata di 120 minuti, diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, primo film dedicato a Franco Battiato, arriverà nelle al cinema solo nei giorni del 2, 3 e 4 febbraio 2026 come evento speciale per Nexo Studios. Il film racconta la vita e le passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana.

“Franco Battiato. Il lungo viaggio” arriva al cinema e poi in tv

L’opera cinematografica, che prossimamente sarà in onda anche su Rai 1 e Rai Play, è coprodotta da Rai Fiction – Casta Diva Pictures, e segue il percorso del giovane Battiato, interpretato da uno straordinario Dario Aita. Si parte dalla Sicilia con lui appena adolescente per poi arrivare a raccontare il suo arrivo a Milano negli anni Settanta. Il film esplora i momenti cruciali del cammino di Battiato verso il successo e accompagnandolo fino al ritorno nell’amata terra d’origine.

La trama del film sulla vita di Franco Battiato

“Franco Battiato. Il lungo viaggio” è il racconto di un viaggio interiore, in cui la natura dell’artista, già fortemente incline alla spiritualità, si trasforma in una vera e propria ricerca più consapevole. Al centro della trama ovviamente c’è l’evoluzione del suo talento musicale e alcuni degli incontri professionali più significativi che hanno plasmato la sua carriera come artista e il suo spirito creativo, tra cui quello con Giuni Russo, Juri Camisasca e Giusto Pio, amico e coautore di molti dei brani più iconici del repertorio di Franco Battiato.

Un cast davvero eccezionale: da Dario Aita ad Anna Castiglia

Nel cast, davvero eccezionale, assieme a Dario Aita, troviamo anche Elena Radonicich, Simona Malato, Ermes Frattini, Nicole Petrelli, Giulio Forges Davanzati, oltre alla cantante e attrice Anna Castiglia e alla partecipazione straordinaria di Joan Thiele. Le musiche originali sono di Vittorio Cosma con Giuvazza Maggiore.