E anche Francesco Totti ora può tornare a sorridere. L’ex numero dieci della Roma, attraverso i suoi profili social, ha pubblicato un post per far sapere ai suoi fan che oggi, 20 novembre, è ufficialmente guarito dal Covid-19. Non è stata una battaglia facile per il celebre attaccante. La prima positività? A fine ottobre. Poi i problemi respiratori, la febbre e l’isolamento. Ora, dopo più di un mese, Totti può affermare a gran voce di essere negativo al virus. E, nel lungo post che ha pubblicato su Instagram, racconta l’avventura che ha vissuto insieme alla sua famiglia. Un’avventura per nulla facile ma per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. “Mi sono ripreso. E non è stata una passeggiata“.

L’annuncio di Francesco Totti su CoronaVirus

Come Francesco Totti scrive nel suo lungo flusso di coscienza, afferma che la “diagnosi è stata un vero e proprio colpo al cuore“. Sono stati momenti difficili, ma nonostante la gravità della situazione, il calciatore è riuscito a immunizzarsi da solo, senza dover correre in ospedale. “Tempestiva è stata la diagnosi“, scrive. Così da permettere di agire subito sul problema e di curarsi a casa. Ma la situazione non è stata comunque facile. Anzi, sono stati giorni tesi e densi di preoccupazione.

“Ora che mi sono ripresi posso dirvi che sconfiggere il Covid non è stato facile. La febbre scendeva e salita, la saturazione dell’ossigeno era bassa e le forze mi mancavano. Ho avuto la polmonite bilaterale“, racconta Francesco Totti.

Un’esperienza da dimenticare per Francesco Totti

“Sono stati 15 lunghi giorni in cui sono stato molto preoccupato ma adesso che è tutto finito voglio ringraziare i dottori che mi hanno aiutato. Il Covid si può sconfiggere. Basta usare le giuste precauzioni”, conclude.

Un momento da dimenticare per Totti. La diagnosi arriva nel momento sbagliato. Poco prima che la notizia della sua positività facesse il giro del web, il calciatore era atteso alla Festa del Cinema di Roma per presentare il suo primo documentario. Ma tutto è stato rimandato perché il padre è venuto a mancare. Poi è arrivata la notizia del virus. Poi il silenzio, almeno fino ad oggi. Oltre a Francesco Totti, sono tanti i volti dello sport che sono stati contagiati ma che sono riusciti a sopravvivere al Covid. Come è accaduto a Federica Pellegrini che, dopo più di dieci giorni, anche lei ha sconfitto il virus.