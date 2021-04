Lo storico volto di Uomini e donne, Francesco Monte, fa sapere in questi giorni che ha realizzato un singolo in collaborazione con Lee Ryan. La canzone dal titolo Work this out esce questa settimana, a cavallo tra la fine di aprile e l’inizio di maggio 2021, e si preannuncia essere uno dei tormentoni dell’estate 2021 in arrivo.

Francesco Monte duetta con un membro dei Blue

Dopo essere diventato protagonista in casa Mediaset di Uomini e donne, Gf vip 3 e L’isola dei famosi, per poi approdare in casa Rai per Tale e quale show, Francesco Monte prosegue la sua carriera nel mondo del jet-set non solo come modello. Infatti, in qualità di cantante il volto del brand Guess ha realizzato un featuring con Lee Ryan, membro della storica boyband britannica molto amata in Italia, parliamo dei mitici Blue.

La collaborazione tra i due artisti dagli occhi di ghiaccio nasce per un’amica in comune. Nel mezzo di una campagna pubblicitaria a cui Francesco Monte ha preso parte per Guess, infatti, l’ex tronista ha intonato una canzone dei Blue.

Il che ha spinto l’amica, curiosa della passione di Monte per la musica della boyband inglese, a rivelargli di conoscere in privato Lee Ryan. A soli tre giorni dalla rivelazione, Francesco ha poi ricevuto un primo messaggio su Whatsapp da Lee Ryan, per poi avviare con lui una serie di conversazioni online, fino ad arrivare alla loro prima collaborazione in campo musicale per il singolo Work this out. Il singolo esce oggi, venerdì 30 aprile 2021, e il video dello stesso è appena approdato su YouTube.

Il messaggio di Lee Ryan

Il video di Work This Out è ricco di vibes estive e si compone di immagini registrate da Francesco Monte nella sua amata terra, Taranto, e quelle che Lee Ryan ha realizzato in Spagna, dove l’inglese risiede allo stato attuale.

Il membro storico dei Blue, sulla scia del ventennale di carriera dello storico gruppo, ha intanto lanciato un messaggio social a Francesco Monte per il loro duetto e che il volto Guess condivide tra le Instagram stories: “Ciao ragazzi, non sono su Instagram ora, ma ci torno presto e voglio dirvi ciao a tutti, godetevi questo nuovo singolo, con Francesco Monte, Work this out. Sono molto felice di aver unito le forze per questa traccia con Francesco, è una traccia cool. Ciao!”

