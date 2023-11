Francesco Giorgino, storico volto del Tg1, è pronto a tornare in onda con un nuovo programma dal titolo ‘XXI SECOLO, quando il presente diventa futuro‘. Il giornalista è alla guida di questo nuovo format tutto dedicato all’approfondimento. Vediamo quando andrà in onda e di cosa parla.

Giorgino torna su Rai 1 e conduce XXI SECOLO

Dopo sedici mesi di assenza dal Tg1, Francesco Giorgino è stato ospite di diversi programmi dell’emittente pubblica per presentare il suo ultimo lavoro. Da lunedì 20 novembre 2023, in seconda serata su Rai 1 con inizio alle ore 23, andrà infatti in onda ‘XXI SECOLO, quando il presente diventa futuro‘.

Ma di cosa parla? Si tratta di un programma di approfondimento che vedrà tra gli argomenti trattati la politica, la tecnologia, l’ambiente, la cultura e l’economia. Un resoconto settimanale dell’attualità con uno sguardo sul futuro sia dell’Italia che del resto del mondo. Al centro del programma, come spiegato anche nel sottotitolo, ci sono le principali sfide dei nostri tempi e le trasformazioni in corso (il presente) che vanno di pari passo a quelle che verranno (il futuro). Non mancherà una lettura profonda e critica dei fatti, con dati e interviste a diversi esperti del settore, per contribuire a capire bene cosa c’è dietro a quello che ci succede. Alla fine di ogni puntata poi ci sarà un faccia a faccia sul futuro con un grande nome del mondo dello sport o della cultura.

Sul suo profilo instagram, che conta circa 8 mila follower, Giorgino ha postato il promo di ‘XXI secolo‘.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Giorgino (@francesco_giorgino)

Alcune informazioni sul programma

XXI Secolo è un programma di Francesco Giorgino, Michele Afferrante, Giuliano De Marco, Carlo Durante, Luca Giudice, Anna Migotto, Gabriele Paglino, Eleonora Tundo. La produzione è a cura di Raffaella Salvatori mentre il Capo Progetto è Maria Iva Casanova. La Regia è di David Marcotulli.