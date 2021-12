“Francesco e gli invisibili – Il Papa incontra gli ultimi“. Il Pontefice incontra quattro persone che hanno perso tutto ma non la loro voglia di riscattarsi. A pochi giorni da Natale un eccezionale incontro a casa Santa Marta tra Papa Francesco e gli invisibili verrà trasmesso stasera nello Speciale TG5 in onda alle ore 20.40 di domenica 19 dicembre 2021.

Papa Francesco torna a Mediaset, stasera su Canale 5 nello speciale Tg5

A quasi un anno di distanza dall‘intervista esclusiva trasmessa da Canale5, Papa Francesco torna sulle reti Mediaset per un’esclusiva mondiale nella quale il Pontefice aprirà le porte di casa Santa Marta (luogo in cui ha scelto di vivere e lavorare) a quattro persone che, per motivi diversi, hanno perso tutto. Il Papa risponderà alle loro domande e, attraverso le telecamere Mediaset, indicherà loro una strada per vivere il Natale con serenità e speranza.

Si tratterà di un momento di riflessione sui più importanti temi d’attualità, raccontati attraverso le storie diverse dei quattro protagonisti. Lo Speciale TG5 in esclusiva mondiale è curato dal vaticanista Mediaset Fabio Marchese Ragona.

I quattro invisibili invitati da Papa Francesco

Tra le quattro persone che varcheranno la porta di casa Santa Marta c’è Maria, una senzatetto che per molti anni ha vissuto per strada al freddo prima di essere accolta a Palazzo Migliori, il dormitorio del Vaticano gestito dalla Comunità di Sant’Egidio.

La vita non è stata molto generosa neppure con Giovanna, una mamma coraggio che ha vissuto esperienze traumatiche di violenza domestica. Dopo essere fuggita con i suoi quattro figli sembrava finalmente riuscire a rialzarsi quando il Covid-19 l’ha di nuovo messa a terra. A causa della pandemia ha perso lavoro e casa.

Il terzo “invisibile” è Pierdonato, un ergastolano oggi semilibero che attraverso la fede e la preghiera ha compreso i suoi errori.

Tra gli “ultimi” anche Maristella, una scout di 18 anni che arriva da Foligno per cercare, nelle parole del Pontefice, conforto. La giovane rappresenta tutti quei giovani che oggi, a causa della pandemia e del lockdown, sono diventati invisibili in una società ammalata d’indifferenza.

Proprio questa parola “indifferenza” è quella che più spesso affiora sulle labbra del Pontefice durante il colloquio con i suoi quattro ospiti speciali ripreso dalle telecamere Mediaset. Ma il Papa parla anche di violenza sulle donne, tutela della vita, povertà e crisi. Il dialogo che ne viene fuori è un confronto diretto, senza forzature, dal quale emerge ancora una volta la grande umanità e semplicità di Papa Francesco. Il Pontefice ha scelto di festeggiare i suoi 85 anni con loro, con gli “invisibili”, in un incontro che sicuramente sarà fonte di riflessione in vista del Natale.