Francesca Neri a Verissimo, ospite della puntata in onda su Canale 5 domenica 3 ottobre, ha parlato del suo grave problema di salute. Ad aiutarla è stata la scrittura. Nel libro intitolata Come carne viva, in uscita dal 5 ottobre, che ha scritto ha inserito tutta la sua sofferenza. A Silvia Toffanin, l’attrice, ha raccontato il suo tormento interiore, la depressione, il dolore fisico, ma anche il rapporto con gli altri.

Francesca Neri a Verissimo: la malattia e il libro

Francesca Neri a Verissimo, in collegamento con Silvia Toffanin, ha parlato della sua malattia e del suo stato di salute. Tanti i tormenti interiore. Il dolore fisico l’ha portata a non ragionare e anche a pensare di farla finita. Il pensiero di compiere un gesto estremo è durato, per fortuna, un attimo. Dopo si è attaccata ancora di più alla vita.

La Neri alla Toffanin ha detto: “Oggi sto decisamente meglio, sono molto più serena e ho imparato ad ascoltare il mio corpo. Tutto è iniziato almeno cinque anni fa e la fase acuta della malattia è durata tre anni. Non ho mai avuto paura della sofferenza, ma il dolore fisico costante mi ha fatto perdere il controllo e il contatto con la realtà”.

L’attrice, compagna di Claudio Amendola, ha poi aggiunto: “Questa malattia, una cistite cronica interstiziale, mi ha costretta a guardarmi dentro e a prendere atto del mio lato oscuro. Mi ritengo una sopravvissuta perché ho toccato il fondo, ma poi è iniziata la risalita. È stato un tragitto lungo, molto doloroso all’inizio, ma con tante soddisfazioni dopo”.

Francesca Neri e Claudio Amendola: il loro rapporto

In merito al rapporto con Claudio Amendola, Francesca Neri ha svelato: “È un uomo meraviglioso, ha detto che il suo compito era starmi vicino ma non era scontato che mi restasse accanto. Vedevo la sua difficoltà e il suo dolore e mi faceva male. Lo volevo allontanare da me per proteggerlo, invece lui c’è sempre stato e questa cosa dopo venticinque anni mi ha sorpreso”.

Proprio settimana scorsa, sempre a Verissimo, Claudio Amendola aveva raccontato alla Toffanin il suo rapporto con l’amata. Amendola aveva detto di sentirsi super fortunato per essere al fianco di una persona così intelligente, forte, coraggiosa e piena d’amore. Amendola era giunto a dire che con una moglie così era davvero semplice essere un bravo marito.

L’attrice ha parlato anche del figlio Rocco e del rapporto che per qualche anno si è annullato. “Oggi abbiamo un bellissimo rapporto, ma ho avuto paura di perderlo: temevo che gli rimanesse impressa quell’immagine di sua madre. L’ho messo di fronte a una cosa più grande di lui. In quegli anni non ha avuto una madre ma neanche lui c’è stato per me. Lo vedevo cambiato e questo mi ha fatto soffrire”.

