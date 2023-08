Soltanto qualche giorno fa, con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Francesca Michielin aveva annunciato che per alcuni problemi di salute avrebbe dovuto, da lì a qualche giorno, subire un’operazione chirurgica. La cantante si è vista costretta ad annullare due concerti. Oggi la Michielin è tornata sui social per comunicare che l’intervento è andato bene.

Francesca Michielin ai fan: “L’intervento chirurgico è andato bene”

La nota cantautrice di Bassano del Grappa, via social aveva comunicato ai fan di doversi prendere una pausa per curarsi e subire una operazione chirurgica. Su Instagram Francesca Michielin soltanto qualche giorno fa aveva scritto:

“Ciao, volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto. Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date. Non allarmatevi, per favore e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova. Per tutte le info e rimborsi potete rivolgervi a Vivo Concerti. Grazie della comprensione. Vi voglio bene!”.

La Michelin è tornata sui social dopo l’intervento

Oggi Francesca Michielin è tornata a farsi sentire con una Instagram Stories dove annuncia che l’intervento chirurgico alla quale si è sottoposta è andato bene. La cantautrice, nonché conduttrice di X-Factor scrive sui social:

“Ciao raga. Grazie infinite per tutte le energie positive che mi avete mandato in questi giorni. L’intervento è riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian piano le energie necessarie per tornare a rockeggiare Passate un agosto bellissimo!! Di tanto in tanto ci sentiremo su questi schermi per condividere un po’ di meravigliosa noia (e qualche canzone di Taylor). Vi abbraccio uno a uno”.

Tour di Francesca Michelin

Francesca Michielin è in giro per l’Italia con il suo tour. Tante le date che si sono aggiunte durante questi mesi. Per tutte le info in merito a tour della cantautrice, vi consigliamo di seguire i suoi canali social.