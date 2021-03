Oltre ad essere i favoriti per la vittoria, il loro brano “Chiamami per nome” è uno dei brani più trasmessi in radio. Francesca Michielin e Fedez hanno scelto il palco dell’Ariston per tornare a cantare insieme dopo il successo ottenuto con “Cigno Nero” e “Magnifico”.

Parlano Francesca Michielin e Fedez

Oggi si è svolta la conferenza stampa a cui abbiamo partecipato anche noi di SuperGuida TV. Francesca Michielin è apparsa visibilmente commossa e parlando di questa esperienza ha dichiarato: “E’ bellissimo essere qui questa settimana e poter raccontare la propria musica e che il pubblico è così felice di quello che stiamo portando, anche della nostra emotività. Io ho sempre avuto l’ansia della precisione, io sono molto perfezionista come persona e mi basta sbagliare una nota e vado in escandescenza, per la prima volta mi sono concentrata sulla mia emotività e sul dare, sul darmi. Sono molto molto contenta di questa esperienza perché è una boccata d’ossigeno. Con Fedez condivido tutto, anche i momenti di ansia”.

A prendere la parola è stato poi Fedez: “Io e Francesca abbiamo scritto questo brano senza pensare di andare a Sanremo, dopo due esibizioni live da remoto ci siamo rimessi in contatto e abbiamo pensato di fare qualcosa in studio, visto i tempi che ci permettevano di fare cose nuove. Verso l’estate, a conclusione del brano, abbiamo pensato di portare il brano al Festival di Sanremo. Per me è un’esperienza tutta nuova, non so cosa significa farlo nella normalità, nonostante le restrizioni l’atmosfera del backstage è fantastica, è una boccata di normalità. Sarebbe stata la settimana perfetta se avessi potuto avere la mia famiglia, erano anni che non mi trovavo in un gruppo di artisti così”, ha dichiarato.

Fedez e Francesca ci hanno regalato ieri sera una cover originale omaggiando delle coppie storiche del Festival. A tal proposito, Fedez ha ammesso di aver ricevuto i complimenti: “Con la cover abbiamo voluto realizzare qualcosa di complesso nell’arrangiamento. Sono felice per aver omaggiato delle coppie storiche del Festival. Abbiamo ricevuto complimenti anche da Al Bano e dai Jalisse”.

La serata di ieri sera è stata segnata anche da un gesto che ha avuto notevole risonanza sui social. Francesca Michielin dopo l’esibizione ha voluto consegnare il mazzo di fiori a Fedez infrangendo il cerimoniale. Noi di SuperGuida Tv le abbiamo chiesto delucidazioni in merito: “Per me è stato un gesto normale. A casa abbiamo sempre regalato fiori. A mio papà per il suo compleanno, a mio fratello e anche quando è nato mio nipote. E’ una tradizione di famiglia. Il mio è stato un gesto simbolico che va oltre la questione della parità di genere su cui bisogna combattere al di là del singolo fiore. Essendo sul palco in due, faremo una volta per uno come è giusto che sia”, ha dichiarato la cantante.

Fedez parla poi della sua famiglia: “Le iniziali dei nomi di famiglia dietro la camicia era un modo per sopperire la mancanza della famiglia qui. Rimarrà il ricordo e un giorno i miei figli capiranno cosa ha fatto il papà in questi giorni. Leone canta la canzone perché non l’ha ascoltata per la prima volta martedì, la conosce da almeno due mesi, il ritornello lo sa tutto, dobbiamo lavorare sul resto”.

Viene chiesto poi ad entrambi gli artisti se l’apertura ad un cast di giovani non abbia penalizzato gli ascolti. Interviene Francesca: “Questo Festival rispetta il quadro musicale attuale. Quando ho partecipato la prima volta mi faceva strano condividere il palco con gli Stadio e con Patty Pravo. Oggi c’è Madame, una giovane che ha all’attivo molte esperienze ma c’è anche Orietta Berti. Anche mia nonna non conosceva la Rappresentanza di Lista o Aiello ma le sono piaciuti”.

A conclusione della conferenza, Fedez e Francesca hanno promosso a pieni voti l’esibizione di ieri sera dello Stato Sociale dedicato ai lavoratori dello spettacolo. Un messaggio che loro stessi hanno voluto inserire all’interno del loro videoclip girato al Teatro Arcimboldi di Milano. Fedez e Francesca sono due artisti che si stimano e che si vogliono bene. Il loro affetto si nutre anche degli sguardi che si scambiano durante l’esecuzione del pezzo.

E pensare che qualche tempo fa Francesca era titubante sulla possibilità di una collaborazione ter con Fedez. Non possiamo che farle i complimenti per il coraggio che ha dimostrato nel saper rischiare.