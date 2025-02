Francesca Michielin torna per la terza volta all’Ariston, e per l’occasione decide di “indossare” una nuova veste. Fango in Paradiso è un brano struggente e personale che ci mostra un’anima diversa della cantautrice di Bassano del Grappa. Scopriamo di più sulla canzone che Francesca Michielin canterà a Sanremo 2025.

Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, testo del brano di Sanremo 2025

Dopo centomila lacrime

Le grondaie cadono

Non so se vorrei rifarlo da capo

Quasi speravo tu mi avessi tradito

Ti avrei scritto tutto in un messaggio

Ma non sapevo se ero in grado

Mi hai fatta piangere fuori dallo stadio

Ma avrei voluto fosse tutt’altro

E va bene

E va bene

E va bene così

Non mi aspetto niente di sensato

Come quei cartelli gialli per terra con su scritto

“Attenzione! Il pavimento è bagnato”

Come se

Cambiasse ancora qualcosa così

Ci vorrebbe un’altra vita in un film

E quanto amore sprecherò

Quanti vetri rotti

Che sono plastica

Per i tuoi stupidi occhi

Se non piangi mai

Programmare un addio chiusi in macchina

Era tutta teoria ma non pratica

Mi dispiace però

A volte capita

Di volersi sempre

O mai più

Non c’è più il soffitto

Chissà con chi farai un figlio

Se poi cambierai indirizzo

Se c’è fango in paradiso

Quante volte mi avrai fatto il cinema

Dentro a quel supermercato

Non so se l’avevi considerato

Che uno dei due sarebbe stato da schifo

Ma va bene

Va bene

Più o meno così

Non mi aspetto niente di sensato

Da chi l’edera la compra già finta e poi in estate la tiene su un balcone in un vaso

Come se

Cambiasse ancora qualcosa così

Ci vorrebbe un’altra vita

E quanto amore sprecherò

Quanti vetri rotti

Che sono plastica

Per i tuoi stupidi occhi

Se non piangi mai

Programmare un addio chiusi in macchina

Era tutta teoria ma non pratica

Mi dispiace però

A volte capita

Di volersi sempre

O mai più

Non c’è più il soffitto

Chissà con chi farai un figlio

Se poi cambierai indirizzo

Se c’è fango in paradiso

Ma non lo so

Programmare un addio chiusi in macchina

Quasi zero poesia, solo pratica

Mi dispiace però

A volte capita

Di amarsi sempre

O mai più

Non c’è più il soffitto

Chissà se ti vedrò in giro

Se avrai perso, se avrò vinto

Se c’è fango in Paradiso

Francesca Michielin “Fango in Paradiso” significato del brano di Sanremo 2025

A quattro anni di distanza, Francesca Michielin torna a partecipare alla kermesse sanremese e sceglie un brano che mostra un’anima artistica diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati. Con “Fango in Paradiso” la cantautrice veneta apre un nuovo capitolo della sua carriera artistica, e già al primo ascolto delle canzoni da parte dei giornalisti riesce a ottenere la sufficienza piena.

Il riferimento all’edera, che troviamo nel testo, porta alla mente l’immagine di una pianta rampicante che ricopre tutto e che – sebbene sia affascinante quando riveste le abitazioni – dà la sensazione di un luogo disabitato, un posto in cui non ci si frequenta più, dove non ci si parla più, la stessa disabitudine che si crea in una relazione “morente”.

Con questa canzone l’artista di Bassano del Grappa racconta un momento (passato) della sua vita, quello della rinascita che è seguita a un periodo in cui “non sapeva dove sbattere la testa“.

Francesca Michielin, i precedenti a Sanremo

Come anticipato non è la prima volta che l’artista sale sul palco dell’Ariston. Le sue precedenti partecipazioni a Sanremo l’hanno vista nel 2016 con il brano “Nessun grado di separazione” e nel 2021 in coppia con Fedez sulle note di “Chiamami per nome”. In entrambe le competizioni canore è riuscita a classificarsi seconda: quest’anno riuscirà a conquistare il gradino più alto del podio?

Se così fosse la sua sorpresa sarebbe davvero grande, visto che – come ha dichiarato in alcune interviste – non aveva neppure messo in conto di partecipare a Sanremo 2025. A convincerla è stata proprio questa canzone, scritta e composta in collaborazione con Davide Simonetta e Alessandro Raina, che – come dichiarato dalla stessa Michielin – è la più fisica e viscerale mai scritta.

Si tratta di una canzone che racconta la fine di un amore, con quell’immenso senso di struggimento che porta “vivere” una situazione del genere. Il titolo racchiude un’incognita che spinge a riflettere se – anche nel luogo più bello e idealizzato – possa nascondersi qualcosa di brutto. “Fango in Paradiso” non è la solita canzone d’amore che tutti siamo abituati ad ascoltare sul palco dell’Ariston, ma con le sue immagini evocative riesce a mettere in luce le difficoltà dell’amore, quel senso di disorientamento che la fine di una love story lascia nei protagonisti.