Francesca Michielin porta tutta la sua energia, grinta e voglia di ricominciare in una notte all’Arena di Verona. Prodotto da Vivo Concerti, “TUTTO IN UNA NOTTE – LIVE 2025” è pensato, costruito e curato nei minimi dettagli dalla cantautrice, che porta in scena un vero e proprio diario musicale tra ricordi e tappe significative dei suoi 30 anni di vita.

Francesca Michielin conquista l’Arena di Verona

Il live segna nella carriera della cantautrice il record per numero di spettatori, che va oltre le 10.000 presenze. Durante il concerto Francesca Michielin ha eseguito per la prima volta live “La voce che credevo di aver perso”. Il brano è l’ultimo tassello che compone il nuovo EP “ANIME”. La cantautrice tornerà live nell’autunno 2026 con un tour che la porterà nei teatri più importanti d’Italia.

Lo show e gli ospiti

Quattro atti cuciti con cura, arricchiti da dress code e visual pensati raccontare la storia di Francesca. Ad accompagnarla sul palco, una band tutta al femminile composta dalle polistrumentiste Viviana Colombo, Giorgia Canton, Sofia Volpiana e Maura De Santis. Tra gli amici e colleghi che hanno raggiunto Francesca sul palco: Bruno Belissimo, Carl Brave, Carmen Consoli, Dardust, Emma, Fiorella Mannoia, Fudasca, Gaia, Irama, Levante, Margherita Vicario, Maria Antonie@a, Mecna, Tommaso Paradiso, Tredici Pietro, Angelica e Vasco Brondi. A sorpresa anche Elisa e Dan Black dei Planet Funk che hanno raggiunto Francesca sul palco, unendosi alla grande festa in Arena. Grande assente Fedez trattenuto a Milano dall’influenza, ma che ha voluto mandare un video alla sua amica durante la serata.

Sin dall’ingresso in Arena, la musica ha accolto e accompagnato il pubblico nella dimensione live di Francesca Michielin, a par8re dal par8colare walk in a cura di Deejay Osso a ritmo delle più iconiche sigle degli anime preferi8 di Francesca -tra tu= Naruto- allo speciale opening act di Angelica, seguito da una intro spiazzante, provocatoria, sulle note del canto popolare veneto Scapa Oseleto, omaggio al compositore e dire?ore di coro Bepi De Marzi.

Francesca Michielin sull’ultimo Sanremo

Durante lo show Francesca Michielin non ha dimenticato di portare sul palco un messaggio per Gaza. Non è mancata inoltre la proposta di matrimonio da due innamorati seduti tra il pubblico in platea. Francesca ha inoltre voluto soffermarsi sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo scorso. La cantante, un delle poche ad avere il coraggio di farlo, ha ammesso: “Il Festival di Sanremo è andato una merda. Questa esperienza deve essere trasformata in una opportunità non in una sconfitta”.