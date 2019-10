“I grammi in più che ho? Me ne frego. La passione non ha peso“. E’ questa la replica che Francesca Manzini rivolge ad Albano, giudice speciale nella terza puntata di Amici Celebrities. “Quei 15 grammi in più che hai… è un piacere. Una donna dev’essere anche così. Che dio ti strabenedica” il commento del cantante all’esibizione di ballo dell’imitatrice, ora concorrente nel programma di Canale 5. Ecco il video Witty tv con tutte le immagini di sabato 5 ottobre 2019.