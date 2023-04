A Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice del programma tv Belve, andato in onda per la prima volta in prima serata quest’anno su Rai 2, va il prestigioso Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. “Felice e onorata, grazie” – Ha così commentato la giornalista tramite il suo profilo Twitter.

Francesca Fagnani riceve il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo

Oltre alla giornalista e conduttrice tv Francesca Fagnani, a ricevere l’ambitissimo Premio Ischia Internazionale di giornalismo, giunto quest’anno alla sua 44° edizione, ci sono anche: Claudio Cerasa, direttore del Foglio, per la carta stampata, Barbara Carfagna per la tv e per gli approfondimenti sulle società digitali ed il web, e Francesco De Luca, caporedattore del “Il Mattino” per il racconto sportivo.

Premio alla carriera per la giornalista e conduttrice Lucia Annunziata

Altro volto noto della tv ad essere premiato è quello della giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice Lucia Annunziata. A lei è stato assegnato il prestigioso premio “Internazionale alla carriera”. Lo ha deciso oggi la giuria del Premio, presieduta da Giulio Anselmi e composta da Luigi Contu, Antonella Baldino, Alessandro Barbano, Giuseppe De Bellis, Francesco De Core, Enzo D’Errico, Giovanni Grasso, Luciano Fontana, Carlo Gambalonga, Mario Orfeo e Fabio Tamburrini.

Quando avrà luogo la consegna del premio a Francesca Fagnani

La cerimonia della consegna dei prestigiosi premi dedicati al mondo del giornalismo è in programma venerdì 23 e sabato 24 giugno nella splendida cornice di Lacco Ameno, sulla celebre isola nel Golfo di Napoli che dà il nome al Premio. Il Premio è sostenuto dalla Regione Campania, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio e con il contributo di Aci (Automobile Club d’Italia), Istituto per il Credito Sportivo, Gruppo Unipol, Ferrovie dello Stato, Gruppo Menarini, Terna spa e Mundys spa. Patrocinio morale del Comune di Lacco Ameno, della SIAE, Data Stampa, iCorporate, Club Amici del Toscano. Skytg24 è media partner della manifestazione.